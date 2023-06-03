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Троицкая родительская суббота 2023: как поминать родных и что нельзя делать

3 июня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Троицкая родительская суббота — 3 июня — особенности, традиции и запреты
Троицкая родительская суббота. Фото: facedobra.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

3 июня христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день памяти об умерших. В эту особую дату верующие вспоминают своих умерших родственников, друзей, знакомых, близких, которые ушли в мир и просят у Господа покоя для их душ.

Какие особенности именно этой родительской субботы, традиции и главные запреты узнайте дальше в материале.

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Что такое родительская суббота

Это особенные дни, когда верующие вспоминают своих умерших родственников, близких людей. В такие дни принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах, а также посещать храмы, молиться за упокой души человека, отошедшего в мир иной. Кроме того, в эти дни в церквях проводятся панихиды и можно заказать молитву за умершего родственника.

Обычно поминальные субботы православные отмечают в канун великих церковных праздников и во время постов.

 

Что такое родительская суббота
Родительская суббота. Фото: google.com

Троицкая родительская суббота — традиции праздника

В пятницу перед праздником в церкви традиционно совершают большую панихиду — парастас, а в самую субботу утром — заупокойную Божественную литургию. После этого служат общую панахиду. На листьях в церкви пишут имена усопших для того, чтобы их вспомнили во время молитвы.

Кроме того, что верующие чтят самых родных, которых уже нет в этом мире. В Троицкую субботу принято готовиться к Святой Троице.

Христиане посвящают этот день особой молитве, размышлению и раскаянию, готовясь к принятию Духа Святого. В преддверии Троицы рекомендуется воздерживаться от потребления мясных продуктов и развлекательных мероприятий.

 

Троицкая родительская суббота - традиции праздника
Девушка в церкви. Фото: pixabay.com

Что запрещено в Троицкую родительскую субботу

Накануне Троицы верующие соблюдают определенные запреты и ограничения, которые помогают духовно подготовиться к великому празднику. Среди основных:

  • не употреблять скоромную пищу (мясо, молочные продукты);
  • воздержаться от развлечений и громких компаний (желательно не посещать в этот день развлекательные мероприятия, театры, концерты);
  • не использовать брань;
  • не конфликтовать;
  • не оговаривать и не оскорблять других;
  • не употреблять алкоголь;
  • не вспоминать умерших дурными словами.

Также в этот день стоит отложить домашние заботы, избегать шитья, вязания, ремонтов и работ на огороде.

 

Что запрещено в Троицкую родительскую субботу
Молитва в церкви. Фото: pixabay.com

Приметы праздника

  • Если идет дождь в поминальную субботу, будет хороший урожай, и все лето не будет заморозков.
  • Если рябина хорошо цветет, то будет урожай льна.
  • Если кукушка кукует — на хорошую погоду.
  • Если появились мухоморы, то вскоре пойдут белые грибы.
  • Луна в кругах предвещает пасмурную погоду.
  • Если ночью на небе маленьких звезд не видать, это к дождю.
  • Если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю – будет урожай.
  • С Троицкой субботы три дня не метут, в четвертый — в доме убирают.

В этот день из воды выходят русалки и раскачиваются на ветвях берез. Чтобы уберечься от них, по берегам рек было заведено курить костер.

 

Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Троицы и в чем особенности этого праздника.

Также мы рассказывали, об истории и традициях празднования Троицы.

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