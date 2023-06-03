Троицкая родительская суббота — 3 июня — особенности, традиции и запреты

Троицкая родительская суббота 2023: как поминать родных и что нельзя делать
3 июня христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день памяти об умерших. В эту особую дату верующие вспоминают своих умерших родственников, друзей, знакомых, близких, которые ушли в мир и просят у Господа покоя для их душ.
Какие особенности именно этой родительской субботы, традиции и главные запреты узнайте дальше в материале.
Что такое родительская суббота
Это особенные дни, когда верующие вспоминают своих умерших родственников, близких людей. В такие дни принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах, а также посещать храмы, молиться за упокой души человека, отошедшего в мир иной. Кроме того, в эти дни в церквях проводятся панихиды и можно заказать молитву за умершего родственника.
Обычно поминальные субботы православные отмечают в канун великих церковных праздников и во время постов.
Троицкая родительская суббота — традиции праздника
В пятницу перед праздником в церкви традиционно совершают большую панихиду — парастас, а в самую субботу утром — заупокойную Божественную литургию. После этого служат общую панахиду. На листьях в церкви пишут имена усопших для того, чтобы их вспомнили во время молитвы.
Кроме того, что верующие чтят самых родных, которых уже нет в этом мире. В Троицкую субботу принято готовиться к Святой Троице.
Христиане посвящают этот день особой молитве, размышлению и раскаянию, готовясь к принятию Духа Святого. В преддверии Троицы рекомендуется воздерживаться от потребления мясных продуктов и развлекательных мероприятий.
Что запрещено в Троицкую родительскую субботу
Накануне Троицы верующие соблюдают определенные запреты и ограничения, которые помогают духовно подготовиться к великому празднику. Среди основных:
- не употреблять скоромную пищу (мясо, молочные продукты);
- воздержаться от развлечений и громких компаний (желательно не посещать в этот день развлекательные мероприятия, театры, концерты);
- не использовать брань;
- не конфликтовать;
- не оговаривать и не оскорблять других;
- не употреблять алкоголь;
- не вспоминать умерших дурными словами.
Также в этот день стоит отложить домашние заботы, избегать шитья, вязания, ремонтов и работ на огороде.
Приметы праздника
- Если идет дождь в поминальную субботу, будет хороший урожай, и все лето не будет заморозков.
- Если рябина хорошо цветет, то будет урожай льна.
- Если кукушка кукует — на хорошую погоду.
- Если появились мухоморы, то вскоре пойдут белые грибы.
- Луна в кругах предвещает пасмурную погоду.
- Если ночью на небе маленьких звезд не видать, это к дождю.
- Если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю – будет урожай.
- С Троицкой субботы три дня не метут, в четвертый — в доме убирают.
В этот день из воды выходят русалки и раскачиваются на ветвях берез. Чтобы уберечься от них, по берегам рек было заведено курить костер.
Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Троицы и в чем особенности этого праздника.
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