Троицкая родительская суббота — 3 июня — особенности, традиции и запреты

Троицкая родительская суббота. Фото: facedobra.com

3 июня христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день памяти об умерших. В эту особую дату верующие вспоминают своих умерших родственников, друзей, знакомых, близких, которые ушли в мир и просят у Господа покоя для их душ.

Какие особенности именно этой родительской субботы, традиции и главные запреты узнайте дальше в материале.

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Что такое родительская суббота

Это особенные дни, когда верующие вспоминают своих умерших родственников, близких людей. В такие дни принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах, а также посещать храмы, молиться за упокой души человека, отошедшего в мир иной. Кроме того, в эти дни в церквях проводятся панихиды и можно заказать молитву за умершего родственника.

Обычно поминальные субботы православные отмечают в канун великих церковных праздников и во время постов.

Родительская суббота. Фото: google.com

Троицкая родительская суббота — традиции праздника

В пятницу перед праздником в церкви традиционно совершают большую панихиду — парастас, а в самую субботу утром — заупокойную Божественную литургию. После этого служат общую панахиду. На листьях в церкви пишут имена усопших для того, чтобы их вспомнили во время молитвы.

Кроме того, что верующие чтят самых родных, которых уже нет в этом мире. В Троицкую субботу принято готовиться к Святой Троице.

Христиане посвящают этот день особой молитве, размышлению и раскаянию, готовясь к принятию Духа Святого. В преддверии Троицы рекомендуется воздерживаться от потребления мясных продуктов и развлекательных мероприятий.

Девушка в церкви. Фото: pixabay.com

Что запрещено в Троицкую родительскую субботу

Накануне Троицы верующие соблюдают определенные запреты и ограничения, которые помогают духовно подготовиться к великому празднику. Среди основных:

не употреблять скоромную пищу (мясо, молочные продукты);

воздержаться от развлечений и громких компаний (желательно не посещать в этот день развлекательные мероприятия, театры, концерты);

не использовать брань;

не конфликтовать;

не оговаривать и не оскорблять других;

не употреблять алкоголь;

не вспоминать умерших дурными словами.

Также в этот день стоит отложить домашние заботы, избегать шитья, вязания, ремонтов и работ на огороде.

Молитва в церкви. Фото: pixabay.com

Приметы праздника

Если идет дождь в поминальную субботу, будет хороший урожай, и все лето не будет заморозков.

Если рябина хорошо цветет, то будет урожай льна.

Если кукушка кукует — на хорошую погоду.

Если появились мухоморы, то вскоре пойдут белые грибы.

Луна в кругах предвещает пасмурную погоду.

Если ночью на небе маленьких звезд не видать, это к дождю.

Если в Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю – будет урожай.

С Троицкой субботы три дня не метут, в четвертый — в доме убирают.

В этот день из воды выходят русалки и раскачиваются на ветвях берез. Чтобы уберечься от них, по берегам рек было заведено курить костер.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в праздник Троицы и в чем особенности этого праздника.

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