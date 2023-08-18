Яке церковне свято 18 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: РБК-Україна

У цю п'ятницю, 18 серпня, в переддень Преображення Господнього (Яблучний спас) віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія Антіохійського. В народі цей день має назву Євсигній-житник, а також свої неповторні звичаї.

Новини.LIVE розповідає про життя святого, головні традиції та заборони дня, а також ділиться сильною молитвою до Всевишнього.

Читайте також:

Яке сьогодні, 18 серпня, церковне свято — пам'ять мученика Євсигнія

Святий жив у третьому столітті в Антиохії. Він був воїном та 60 років свого життя віддав військовій службі. Проте все змінилося на початку царювання імператора Костянтина Великого — Євсигній став свідком явлення на небі зоряного хреста, що віщував перемогу імператору. Він прийняв рішення покинути військову службу й присвятити своє життя Богу. Весь свій час Євсигній проводив у молитвах та був частим гостем храмів Господніх. Так святий дожив аж до 110 років.

Та на нещастя до влади прийшов Юліан Відступник, який прагнув відновити язичництво. За доносом одного з громадян міста Євсигній повстав перед судом Юліана через те, що сповідував християнство. Він безбоязно викрив імператора у відступі від Бога, поставив у приклад святого Костянтина Великого і докладно розповів, як був очевидцем явлення на небі знамення Хреста. Однак Юліан не помилував старця і наказав відсікти йому голову.

Мученик Євсигній з Антиохії. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 18 серпня

Ті, хто дотримуються Успенського посту, мають відсторонитися від м’яса, риби та продуктів тваринного походження.

Саме цього дня заборонялося їсти хліб без солі або цибулі. Вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку. Також радили запивати хліб квасом. Тоді добробут точно не омине дім.

Не залишали 18 серпня одних в кімнаті дітей, особливо тих, кому не виповнилося семи років. Вважалося, що темні сили можуть напасти на дитину і наслати на неї страхи.

Також ніч 18 серпня вважалася небезпечною через розгул нечистої сили. Тому люди намагалися закінчити всі справи до настання темряви.

Крім того, віряни цього дня обов'язково дотримуються таких заборон:

не можна сваритися;

не можна лихословити;

не можна кричати;

не можна бажати комусь зла;

не можна обмовляти когось;

не можна ледарювати;

не можна співати;

не можна викидати залишки зі столу;

не можна багато спілкуватися з малознайомими людьми;

не можна відкладати справи на потім;

не можна спати вдень.

Вірянки у церкві моляться перед іконою Ісуса Христа. Фото: google.com

Що можна робити 18 серпня

На Євсигнія наші пращури обов'язково їли сиру цибулю. Вірили, що це принесе міцне здоров'я та енергію.

Цього дня обов'язково наводили лад в помешканні, адже це був переддень Яблучного Спасу. Також збирали кошики для освячення в храмі з яблуками, грушами, сливами, виноградом, городиною, колосками, барвінком тощо.

Релігійне свято у Пирогові. Фото: Вечірній Київ

Хто святкує День ангела 18 серпня

Сьогодні іменини святкують:

Чоловічі імена: Вікентій, Євстигній, Максиміліан, Юхим, Степан, Симон;

Вікентій, Євстигній, Максиміліан, Юхим, Степан, Симон; Жіночі імена: Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.

Яку молитву прочитати у церковне свято 18 серпня

Оскільки до важливого свята Преображення Господнього залишається всього день, варто прочитати молитву, присвячену цій події.

Звертатися до Всевишнього починають рано вранці, такими словами:

Сильна молитва до Всевишнього. Фото: Новини.LIVE

Які народні прикмети існують 18 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вважалося, яка погода на переддень Преображення Господнього, таким буде і грудень.

Увечері 18 серпня відлуння чується далеко — наступний день буде теплий.

Якщо ж відлуння глухе, то наступний день буде похмурим.

Якщо на поверхню води спливають п'явки — чекайте на дощ.

Якщо з-під землі вилізли земляні черв'яки — дощитиме.

Чайки купаються у воді — до негоди.

Якщо цибуля прозрівала 18 серпня — вважалося, що селянин урожай втратив.

Наші предки в цей день не співали в полі — до поганого врожаю.

Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки.

Раніше ми писали, хто святкує День ангела в серпні.

Нагадаємо, ми ділилися детальним церковним календарем на серпень 2023 року. Дізнайтеся, коли українці святкуватимуть найважливіші православні свята.