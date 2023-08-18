Какой церковный праздник 18 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва

Церковный праздник 18 августа: что нельзя делать в канун Яблочного Спаса
В эту пятницу, 18 августа, в канун Преображения Господня (Яблочный спас) верующие чтят память святого мученика Евсигния Антиохийского. В народе этот день называется Евсигний-житник, а также он имеет свои неповторимые обычаи.
Новини.LIVE рассказывает о жизни святого, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой ко Всевышнему.
Какой сегодня, 18 августа, церковный праздник — память мученика Евсигния
Святой жил в третьем веке в Антиохии. Он был воином и 60 лет своей жизни отдал военной службе. Однако все изменилось в начале царствования императора Константина Великого — Евсигний стал свидетелем явления на небе звездного креста, предвещавшего победу императора. Он принял решение покинуть военную службу и посвятить свою жизнь Богу. Все время Евсигний проводил в молитвах и был частым гостем храмов Господних. Так святой дожил до 110 лет.
Но, к несчастью, к власти пришел Юлиан Отступник, стремившийся восстановить язычество. По доносу одного из граждан города Евсигний предстал перед судом Юлиана из-за того, что исповедовал христианство. Он безбоязненно уличил императора в отступлении от Бога, поставил в пример святого Константина Великого и подробно рассказал, как был очевидцем явления на небе знамения Креста. Однако Юлиан не помиловал старца и отдал приказ отсечь ему голову.
Что нельзя делать в церковный праздник 18 августа
Соблюдающие Успенский пост должны отстраниться от мяса, рыбы и продуктов животного происхождения.
В этот день запрещалось есть хлеб без соли или лука. Верили, что этот обычай поможет жить в изобилии. Также советовали запивать хлеб квасом. Тогда благополучие точно не обойдет дом.
Не оставляли 18 августа одних в комнате детей, особенно тех, кому не исполнилось семь лет. Считалось, что темные силы могут напасть на ребенка и наслать на него страхи.
Также ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому люди пытались закончить все дела до наступления темноты.
Кроме того, верующие в этот день обязательно соблюдают следующие запреты:
- нельзя ссориться;
- нельзя злословить;
- нельзя кричать;
- нельзя желать кому-нибудь зла;
- нельзя оговаривать кого-то;
- нельзя бездельничать;
- нельзя петь;
- нельзя выбрасывать остатки из стола;
- нельзя много общаться с малознакомыми людьми;
- нельзя откладывать дела на потом;
- нельзя спать днем.
Что можно делать 18 августа
Наши предки в этот день обязательно ели сырой лук. Верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию.
В этот день обязательно наводили порядок в доме, ведь это был канун Яблочного Спаса. Также собирали корзины для освящения в храме с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосьями, барвинком и т.д.
Кто празднует День ангела 18 августа
Сегодня именины празднуют:
- Мужские имена: Викентий, Евстигний, Максимилиан, Ефим, Степан, Симон;
- Женские имена: Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.
Какую молитву прочесть в церковный праздник 18 августа
Поскольку до важного праздника Преображения Господня остается всего день, следует прочитать молитву, посвященную этому событию.
Обращаться ко Всевышнему начинают ранним утром, следующими словами:
Какие народные приметы существуют 18 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. Считалось, какая погода накануне Преображения Господня таким будет и декабрь.
- Вечером 18 августа эхо слышно далеко — следующий день будет теплый.
- Если эхо глухое, то следующий день будет пасмурным.
- Если на поверхность воды всплывают пиявки — ждите дождя.
- Если из-под земли вылезли земляные черви — будет дождь.
- Чайки купаются в воде — к непогоде.
- Если лук прозревал 18 августа, считалось, что крестьянин урожай потерял.
- Наши предки в этот день не пели в поле — к плохому урожаю.
- Чтобы удача сопровождала во всем, работу в этот день нужно делать молча.
Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.
Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.