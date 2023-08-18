Какой церковный праздник 18 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва

Верующие в церкви на богослужении. Фото: РБК-Украина

В эту пятницу, 18 августа, в канун Преображения Господня (Яблочный спас) верующие чтят память святого мученика Евсигния Антиохийского. В народе этот день называется Евсигний-житник, а также он имеет свои неповторимые обычаи.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святого, главных традициях и запретах дня, а также делится сильной молитвой ко Всевышнему.

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Какой сегодня, 18 августа, церковный праздник — память мученика Евсигния

Святой жил в третьем веке в Антиохии. Он был воином и 60 лет своей жизни отдал военной службе. Однако все изменилось в начале царствования императора Константина Великого — Евсигний стал свидетелем явления на небе звездного креста, предвещавшего победу императора. Он принял решение покинуть военную службу и посвятить свою жизнь Богу. Все время Евсигний проводил в молитвах и был частым гостем храмов Господних. Так святой дожил до 110 лет.

Но, к несчастью, к власти пришел Юлиан Отступник, стремившийся восстановить язычество. По доносу одного из граждан города Евсигний предстал перед судом Юлиана из-за того, что исповедовал христианство. Он безбоязненно уличил императора в отступлении от Бога, поставил в пример святого Константина Великого и подробно рассказал, как был очевидцем явления на небе знамения Креста. Однако Юлиан не помиловал старца и отдал приказ отсечь ему голову.

Мученик Евсигний из Антиохии. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 18 августа

Соблюдающие Успенский пост должны отстраниться от мяса, рыбы и продуктов животного происхождения.

В этот день запрещалось есть хлеб без соли или лука. Верили, что этот обычай поможет жить в изобилии. Также советовали запивать хлеб квасом. Тогда благополучие точно не обойдет дом.

Не оставляли 18 августа одних в комнате детей, особенно тех, кому не исполнилось семь лет. Считалось, что темные силы могут напасть на ребенка и наслать на него страхи.

Также ночь 18 августа считалась опасной из-за разгула нечистой силы. Поэтому люди пытались закончить все дела до наступления темноты.

Кроме того, верующие в этот день обязательно соблюдают следующие запреты:

нельзя ссориться;

нельзя злословить;

нельзя кричать;

нельзя желать кому-нибудь зла;

нельзя оговаривать кого-то;

нельзя бездельничать;

нельзя петь;

нельзя выбрасывать остатки из стола;

нельзя много общаться с малознакомыми людьми;

нельзя откладывать дела на потом;

нельзя спать днем.

Верующие в церкви молятся перед иконой Иисуса Христа. Фото: google.com

Что можно делать 18 августа

Наши предки в этот день обязательно ели сырой лук. Верили, что это принесет крепкое здоровье и энергию.

В этот день обязательно наводили порядок в доме, ведь это был канун Яблочного Спаса. Также собирали корзины для освящения в храме с яблоками, грушами, сливами, виноградом, овощами, колосьями, барвинком и т.д.

Религиозный праздник в Пирогово. Фото: Вечерний Киев

Кто празднует День ангела 18 августа

Сегодня именины празднуют:

Мужские имена: Викентий, Евстигний, Максимилиан, Ефим, Степан, Симон;

Викентий, Евстигний, Максимилиан, Ефим, Степан, Симон; Женские имена: Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.

Какую молитву прочесть в церковный праздник 18 августа

Поскольку до важного праздника Преображения Господня остается всего день, следует прочитать молитву, посвященную этому событию.

Обращаться ко Всевышнему начинают ранним утром, следующими словами:

Сильная молитва ко Всевышнему. Фото: Новини.LIVE

Какие народные приметы существуют 18 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день. Считалось, какая погода накануне Преображения Господня таким будет и декабрь.

Вечером 18 августа эхо слышно далеко — следующий день будет теплый.

Если эхо глухое, то следующий день будет пасмурным.

Если на поверхность воды всплывают пиявки — ждите дождя.

Если из-под земли вылезли земляные черви — будет дождь.

Чайки купаются в воде — к непогоде.

Если лук прозревал 18 августа, считалось, что крестьянин урожай потерял.

Наши предки в этот день не пели в поле — к плохому урожаю.

Чтобы удача сопровождала во всем, работу в этот день нужно делать молча.

Раньше мы писали, кто празднует День ангела в августе.

Напомним, мы делились подробным церковным календарем на август 2023 года. Узнайте, когда украинцы будут праздновать важнейшие православные праздники.