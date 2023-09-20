Яке церковне свято 20 вересня 2023 року — традиції, заборони та сильна молитва

Вірянка молиться у церкві перед іконою Ісуса Христа. Фото: google.com

У цю середу, 20 вересня, за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та дітей їхніх Агапія і Феопіста. Також церква згадує благовірного князя Михайла Чернігівського та його боярина Феодора.

Новини.LIVE розповідає про історію цього дня, його головні традиції та заборони.

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Князь Михайло Чернігівський займав київський престол у XIII столітті. Восени 1240 року місто потребувало захисту, воно було оточено монголами. Князь намагався узяти в союзники Угорщину, Польщу і Німеччину, проте зазнав невдачі. Київ взяло військо Батия.

Після цього на Русь прибули посли хана, щоб обкласти її даниною. Крім цього, на князювання Києвом потрібно було отримати дозвіл хана — ярлик. Тому князь Михайло із боярином Федором вирушили до Орди. Однак вороги жорстоко їх стратили.

Останні хвилини князя Михайла Чернігівського у ставці Батия. Фото: google.com

Римський полководець, великомученик Євстафій, походив зі знатного роду і був воєначальником у римській армії при імператорі Титі і Траяні (I століття). До свого хрещення Євстафій носив ім'я Плакіда, а знали його як милосердну і щедру людину. Разом з ним прийняли святе хрещення його дружина і двоє синів. Дружина Євстафія була хрещена з ім'ям Феопистія, а діти — Агапій і Феопист. Сім'я пережила розлуку й багато випробувань. Як і багато святих, вони були страчені за свою віру.

Великомученик Євстафій Плакіда, дружина його Феопістія та діти Агапія і Феопіст. Фото: google.com

Що не можна робити у церковне свято 20 вересня

За народним повір'ям не можна цього дня ходити з мокрими руками та струшувати воду. Після миття їх слід ретельно витирати, інакше можна наплодити чортів.

Такий забобон пов'язаний з одною старою легендою: колись нечистий попросив у Бога військо собі, а Господь порадив йому намочити руки й струсити — скільки бризок, стільки й помічників у того буде.

Також 20 вересня не можна:

сваритися;

з'ясовувати стосунки;

злословити;

пліткувати;

купувати нові речі;

відмовляти в допомозі;

повертати чужий посуд порожнім — у вашому посуді буде так само порожньо.

Вірянка ставить свічку за здоров'я у церкві. Фото: google.com

Що можна робити 20 вересня

Цього дня віряни намагалися відвідати церкву або ж помолитися перед іконами святих вдома. У святого Михайла просять зцілення від недуг і захисту від ворогів. Можна попросити у нього заступництва й для українських захисників.

Святий Євстафій також вважається покровителем воїнів, а ще мисливців та лісників, йому моляться про допомогу у військових справах, гарний урожай, збереження сім'ї.

Господині та господарі цієї дати намагалися винести та провітрити на вулиці ковдри, подушки, постільну білизну та одяг. Вірили, якщо це зробити, то вітер "видує" усі хвороби та проблеми.

Також добре помити вікна, за старих часів у розчин для миття навіть додавали святу воду, щоб у дім не проникла нечисть.

Хто святкує День ангела 20 вересня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають:

Федір;

Олександр;

Олег;

Михайло;

Іван;

Василь;

Іларіон;

Тетяна.

Прикмети на 20 вересня

У народному календарі 20 вересня відзначають Астафія Вітряка. Наші пращуру у цю дату визначали погоду за вітром:

північний — до холоду;

південний — до потепління;

західний — до опадів;

північно-східний — до сильних злив;

східний — до сонячної погоди.

За прикметами цього дня також визначали, якою буде погода та на що чекати взимку:

Якщо цього дня на небі білі хмари — слід чекати негоди.

Стоїть туман і літає павутина — до теплої затяжної осені.

Шишки на ялинках ростуть низько — скоро будуть морози, а якщо високо — морозним буде тільки кінець зими.

Вишня ще не скинула листя — зима буде теплою і вологою.

На цибулі багато лушпиння — зима буде морозною.

Опеньки з'явилися — літо закінчилося.

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар свят на вересень 2023 року.