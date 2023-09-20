Какой церковный праздник 20 сентября 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Церковный праздник 20 сентября: что необходимо сделать, чтобы ушли болезни и проблемы
В эту среду, 20 сентября, по новому церковному календарю верующие чтят память великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и детей их Агапия и Феописта. Церковь также вспоминает благоверного князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.
Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.
20 сентября 2023 года — какой сегодня церковный праздник
Князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года город нуждался в защите, он был окружен монголами. Князь пытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, однако потерпел неудачу. Киев взяло войско Батыя.
После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме того, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана — ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду. Однако враги жестоко их казнили.
Римский полководец, великомученик Евстафий, происходил из знатного рода и был военачальником в римской армии при императоре Тите и Траяне (I век). До своего крещения Евстафий носил имя Плакида, а знали его как милосердного и щедрого человека. Вместе с ним приняли святое крещение его жена и двое сыновей. Жена Евстафия была крещена с именем Феопистия, а дети — Агапий и Феопист. Семья пережила разлуку и много испытаний. Как и многие святые, они были казнены за свою веру.
Что нельзя делать в церковный праздник 20 сентября
По народному поверью нельзя в этот день ходить с мокрыми руками и стряхивать воду. После мытья их следует тщательно вытирать, иначе можно наплодить чертей.
Такое суеверие связано с одной старой легендой: когда-то нечистый попросил у Бога войско себе, а Господь посоветовал ему намочить руки и стряхнуть — сколько брызг, столько и помощников у того будет.
Также 20 сентября нельзя:
- ссориться;
- выяснять отношения;
- злословить;
- сплетничать;
- покупать новые вещи;
- отказывать в помощи;
- возвращать чужую посуду пустой — в вашей посуде будет так же пусто.
Что можно делать 20 сентября
В этот день верующие пытались посетить церковь или помолиться перед иконами святых дома. У святого Михаила просят исцеления от недугов и защиты от врагов. Можно попросить у него покровительства и украинских защитников.
Святой Евстафий также считается покровителем воинов, а также охотников и лесников, ему молятся о помощи в военных делах, хорошем урожае, сохранении семьи.
Хозяйки и хозяева этой даты пытались вынести и проветрить на улице одеяла, подушки, постельное белье и одежду. Верили, если это сделать, то ветер "выдует" все болезни и проблемы.
Также хорошо помыть окна, в старину в раствор для мытья даже добавляли святую воду, чтобы в дом не проникла нечисть.
Кто празднует День ангела 20 сентября
Именины сегодня по церковному календарю отмечают:
- Федор;
- Александр;
- Олег;
- Михаил;
- Иван;
- Василий;
- Илларион;
- Татьяна.
Приметы на 20 сентября
В народном календаре 20 сентября отмечают Астафия Ветряка. Наши предки в этот день следили за ветром:
- северный — к холоду;
- южный — к потеплению;
- западный — к осадкам;
- северо-восточный — к сильным ливням;
- восточный – к солнечной погоде.
По приметам этого дня также определяли, какой будет погода и чего ждать зимой:
- Если в этот день на небе белые облака, то следует ожидать ненастья.
- Стоит туман и летает паутина — к теплой затяжной осени.
- Шишки на елках растут низко — скоро будут морозы, а если высоко — морозным будет только конец зимы.
- Вишня еще не сбросила листья — зима будет теплой и влажной.
- На луке много шелухи — зима будет морозной.
- Опята появились — лето закончилось.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.