Какой церковный праздник 20 сентября 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Верующая молится в церкви перед иконой Иисуса Христа. Фото: google.com

В эту среду, 20 сентября, по новому церковному календарю верующие чтят память великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и детей их Агапия и Феописта. Церковь также вспоминает благоверного князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора.

Новини.LIVE рассказывает об истории этого дня, его главных традициях и запретах.

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Князь Михаил Черниговский занимал киевский престол в XIII веке. Осенью 1240 года город нуждался в защите, он был окружен монголами. Князь пытался взять в союзники Венгрию, Польшу и Германию, однако потерпел неудачу. Киев взяло войско Батыя.

После этого на Русь прибыли послы хана, чтобы обложить ее данью. Кроме того, на княжение Киевом нужно было получить разрешение хана — ярлык. Поэтому князь Михаил с боярином Федором отправились в Орду. Однако враги жестоко их казнили.

Последние минуты князя Михаила Черниговского в ставке Батыя. Фото: google.com

Римский полководец, великомученик Евстафий, происходил из знатного рода и был военачальником в римской армии при императоре Тите и Траяне (I век). До своего крещения Евстафий носил имя Плакида, а знали его как милосердного и щедрого человека. Вместе с ним приняли святое крещение его жена и двое сыновей. Жена Евстафия была крещена с именем Феопистия, а дети — Агапий и Феопист. Семья пережила разлуку и много испытаний. Как и многие святые, они были казнены за свою веру.

Великомученик Евстафий Плакида, жена его Феопистия и дети Агапия и Феопис. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 20 сентября

По народному поверью нельзя в этот день ходить с мокрыми руками и стряхивать воду. После мытья их следует тщательно вытирать, иначе можно наплодить чертей.

Такое суеверие связано с одной старой легендой: когда-то нечистый попросил у Бога войско себе, а Господь посоветовал ему намочить руки и стряхнуть — сколько брызг, столько и помощников у того будет.

Также 20 сентября нельзя:

ссориться;

выяснять отношения;

злословить;

сплетничать;

покупать новые вещи;

отказывать в помощи;

возвращать чужую посуду пустой — в вашей посуде будет так же пусто.

Верующая ставит свечу за здоровье в церкви. Фото: google.com

Что можно делать 20 сентября

В этот день верующие пытались посетить церковь или помолиться перед иконами святых дома. У святого Михаила просят исцеления от недугов и защиты от врагов. Можно попросить у него покровительства и украинских защитников.

Святой Евстафий также считается покровителем воинов, а также охотников и лесников, ему молятся о помощи в военных делах, хорошем урожае, сохранении семьи.

Хозяйки и хозяева этой даты пытались вынести и проветрить на улице одеяла, подушки, постельное белье и одежду. Верили, если это сделать, то ветер "выдует" все болезни и проблемы.

Также хорошо помыть окна, в старину в раствор для мытья даже добавляли святую воду, чтобы в дом не проникла нечисть.

Кто празднует День ангела 20 сентября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают:

Федор;

Александр;

Олег;

Михаил;

Иван;

Василий;

Илларион;

Татьяна.

Приметы на 20 сентября

В народном календаре 20 сентября отмечают Астафия Ветряка. Наши предки в этот день следили за ветром:

северный — к холоду;

южный — к потеплению;

западный — к осадкам;

северо-восточный — к сильным ливням;

восточный – к солнечной погоде.

По приметам этого дня также определяли, какой будет погода и чего ждать зимой:

Если в этот день на небе белые облака, то следует ожидать ненастья.

Стоит туман и летает паутина — к теплой затяжной осени.

Шишки на елках растут низко — скоро будут морозы, а если высоко — морозным будет только конец зимы.

Вишня еще не сбросила листья — зима будет теплой и влажной.

На луке много шелухи — зима будет морозной.

Опята появились — лето закончилось.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.