Яке церковне свято 24 серпня 2023 року — традиції, заборони та молитва за мир

У Гарнізонному храмі освячують Прапор України. Фото: velychlviv.com

У цей четвер, 24 серпня, коли вся Україна відзначає День Незалежності, православні віряни вшановують пам'ять преподобномучеників Феодора і Василя, мученика Євпла Катанського і преподобного Феодосія князя Острозького.

Новини.LIVE розповідає, ким були святі та яке значення вони мають для України, які є важливі заборони та традиції дня. А також ділиться сильною молитвою про мир в Україні.

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24 серпня в церковному календарі — день пам'яті мученика Євпла

Священномученик Євпл жив у II-III століттях на Сицилії. Він був архідияконом у місті Катані, постійно ходив із Євангелієм і проповідував християнство серед язичників.

Коли імператор Діоклетіан почав переслідувати християн, то Євпла ув'язнили. На суді він визнав, що вірить в Господа. Святого засудили до смерті від голоду та спраги.

Проте завдяки щирим молитвам Евпла в його темниці забило джерело, і мученик вижив. Коли градоначальник дізнався про це, то велів його стратити.

Священномученик Євпл. Фото: google.com

Церковне свято 24 серпня — день пам'яті святих Феодора і Василя

Преподобномученики Феодор і Василь Печерські жили в ХI столітті, у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Феодор був багатою людиною і перед тим, як вступити в монастир, роздав все своє майно. Диявол спокусив його і чоловік став шкодувати про скоєне. Проте підтримав свого брата Василь. Феодор розкаявся у своєму гріху, подякував Василю і вони стали друзями.

Загинули преподобномученики Феодор і Василь за наказом князя Мстислава Святополковича — він намагався дізнатися в них, де заховані скарби, але, не отримавши відповіді, замучив ченців до смерті.

Преподобномученики Феодор і Василь Печерські. Фото: google.com

Церковне свято 24 серпня — день пам'яті Федора Острозького

Князь Острозький Феодор жив у XIV-XV століттях і був захисником православ'я на Волині. Походив він із роду святого рівноапостольного князя Володимира.

1440 році князь Феодор мав найкращі землі Волині та Східної Польщі, але вважав за краще залишити все це й піти у Києво-Печерську лавру. Там він прийняв чернецтво з ім'ям Феодосій. Помер князь у глибокій старості, а в ХVI столітті його зарахували до лику святих.

Князь Острозький Феодор. Фото: google.com

Що не можна робити 24 серпня

24 серпня віряни дотримувалися низки заборон, щоб не накликати на себе та свої родини лиха. Цього дня не можна:

лаятися;

лихословити;

бажати зла;

ображати тварин;

думати про свої страхи;

жалітися на життя;

лінуватися;

відмовляти в допомозі;

вживати алкоголь — можуть прийти святі духи та покарати;

багато їсти — можна "з'їсти" достаток;

ходити на кладовища — можна ненароком потрапити в портал між світами;

гуляти вночі на самоті.

Тим, хто дотримується Успенського посту, варто пам'ятати про заборону вживати м'ясо та продукти тваринного походження. Проте цього дня дозволяється рослинна олія.

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Що можна робити 24 серпня

Святі Федор та Василь вважаються покровителями домашньої живності, тому цього дня слід приділити увагу своїм улюбленцям. Якщо є можливість, слід подбати й про бездомних тварин.

Православні віряни цього дня можуть піти до церкви або помолитися святим вдома. Просити можна про здоров'я та допомогу у справах.

Також традиційно 24 серпня українські християни моляться святим та Господу про мир в Україні.

Хто святкує День ангела 24 серпня

У четвер, 24 серпня, свої іменини відзначають власники таких імен:

Василь;

Максим;

Олександр;

Сусанна;

Федір.​

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Сильна молитва на 24 серпня про мир в Україні

Сильна молитва на 24 серпня про мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Народні прикмети на 24 серпня

У народі цього дня відзначали День Федіра-Василя і вважали його містичним. Наші пращурі вірили, що на болотах можна зустріти білого коня, який шукає свого вершника. Це була погана прикмета, що обіцяла нещастя і похорон у родині.

Також поганою прикметою було зустріти блукаючі вогні — душі вбитих воїнів і потопельників.

За прикметами дня судили про майбутню погоду та урожай:

Якщо погода на 24 серпня сонячна та безхмарна — вересень буде сухим.

Якщо цього дня над річкою стоїть туман — ще 7 днів буде тепло.

Якщо до цього дув вітер, а 24 числа припинився, значить скоро настане хороша погода.

Якщо під час сходу сонця йде дощ — кілька днів буде погана погода.

Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, через 2-3 дні буде дощ.

У лісі багато грибів — зима буде морозною.

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