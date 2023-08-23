Какой церковный праздник 24 августа 2023 года — традиции, запреты и молитва о мире

Церковный праздник 24 августа: какую молитву следует прочитать за мир в Украине
В этот четверг, 24 августа, когда вся Украина отмечает День Независимости, православные верующие чтят память преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного Феодосия князя Острожского.
Новини.LIVE рассказывает, кем были святы и какое значение они имеют для Украины, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой о мире в Украине.
24 августа в церковном календаре — день памяти мученика Евпла
Священномученик Евпл жил во II-III веках в Сицилии. Он был архидиаконом в городе Катани, постоянно ходил с Евангелием и проповедовал христианство среди язычников.
Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, Евпл был заключен в тюрьму. На суде он признал, что верит в Господа. Святого приговорили к смерти от голода и жажды.
Однако благодаря искренним молитвам Евпла в его темнице забил источник, и мученик выжил. Когда градоначальник узнал это, то велел его казнить.
Церковный праздник 24 августа — день памяти святых Феодора и Василия
Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в ХI веке, в пещерах Ближних Киево-Печерской лавры.
Феодор был богатым человеком и перед тем как вступить в монастырь, раздал все свое имущество. Дьявол соблазнил его и мужчина стал жалеть о содеянном. Однако поддержал своего брата Василий. Феодор раскаялся в своем грехе, поблагодарил Василия и стали друзьями.
Погибли преподобномученики Феодор и Василий по приказу князя Мстислава Святополковича — он пытался узнать, где спрятаны сокровища, но, не получив ответа, замучил монахов до смерти.
Церковный праздник 24 августа — день памяти Федора Острожского
Князь Острожский Феодор жил в XIV-XV веках и являлся защитником православия на Волыни. Происходил он из рода святого равноапостольного князя Владимира.
1440 князь Феодор имел лучшие земли Волыни и Восточной Польши, но предпочел оставить все это и пойти в Киево-Печерскую лавру. Там он принял монашество с именем Феодосий. Умер князь в глубокой старости, а в ХVI веке его причислили к лику святых.
Что нельзя делать 24 августа
24 августа верующие соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь на себя и свои семьи бедствия. В этот день нельзя:
- ругаться;
- злословить;
- желать зла;
- оскорблять животных;
- думать о своих страхах;
- жаловаться на жизнь;
- лениться;
- отказывать в помощи;
- употреблять алкоголь — могут прийти святые духи и наказать;
- много есть — можно "съесть" достаток;
- ходить на кладбища — можно ненароком попасть в портал между мирами;
- гулять ночью в одиночестве.
Тем, кто соблюдает Успенский пост, следует помнить о запрете употреблять мясо и продукты животного происхождения. Однако в этот день разрешается растительное масло.
Что можно делать 24 августа
Святые Федор и Василий считаются покровителями домашней живности, поэтому в этот день следует уделить внимание своим любимцам. Если есть возможность, следует позаботиться и о бездомных животных.
Православные верующие в этот день могут пойти в церковь или помолиться святым дома. Просить можно о здоровье и помощи по делам.
Также, традиционно 24 августа украинские христиане молятся святым и Господу о мире в Украине.
Кто празднует День ангела 24 августа
В четверг, 24 августа, свои именины отмечают владельцы следующих имен:
- Василий;
- Максим;
- Александр;
- Сусанно;
- Федор.
Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
Сильная молитва на 24 августа о мире в Украине
Народные приметы на 24 августа
В народе в этот день отмечали День Федора-Василия и считали его мистическим. Наши предки верили, что на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника. Это была плохая примета, обещавшая несчастья и похороны в семье.
Также плохой приметой было встретить блуждающие огни — души убитых воинов и утопающих.
По приметам дня судили о будущей погоде и урожае:
- Если погода на 24 августа солнечная и безоблачная, сентябрь будет сухим.
- Если в этот день над рекой стоит туман, еще 7 дней будет тепло.
- Если до этого дул ветер, а 24 числа прекратился, значит, скоро наступит хорошая погода.
- Если во время восхода солнца идет дождь, то несколько дней будет плохая погода.
- Если звезды мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.
- В лесу много грибов — зима будет морозной.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.
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