Какой церковный праздник 24 августа 2023 года — традиции, запреты и молитва о мире

В Гарнизонном храме освящают Флаг Украины. Фото: velychlviv.com

В этот четверг, 24 августа, когда вся Украина отмечает День Независимости, православные верующие чтят память преподобномучеников Феодора и Василия, мученика Евпла Катанского и преподобного Феодосия князя Острожского.

Новини.LIVE рассказывает, кем были святы и какое значение они имеют для Украины, какие важные запреты и традиции дня. А также делится сильной молитвой о мире в Украине.

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24 августа в церковном календаре — день памяти мученика Евпла

Священномученик Евпл жил во II-III веках в Сицилии. Он был архидиаконом в городе Катани, постоянно ходил с Евангелием и проповедовал христианство среди язычников.

Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, Евпл был заключен в тюрьму. На суде он признал, что верит в Господа. Святого приговорили к смерти от голода и жажды.

Однако благодаря искренним молитвам Евпла в его темнице забил источник, и мученик выжил. Когда градоначальник узнал это, то велел его казнить.

Священномученик Евпл. Фото: google.com

Церковный праздник 24 августа — день памяти святых Феодора и Василия

Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в ХI веке, в пещерах Ближних Киево-Печерской лавры.

Феодор был богатым человеком и перед тем как вступить в монастырь, раздал все свое имущество. Дьявол соблазнил его и мужчина стал жалеть о содеянном. Однако поддержал своего брата Василий. Феодор раскаялся в своем грехе, поблагодарил Василия и стали друзьями.

Погибли преподобномученики Феодор и Василий по приказу князя Мстислава Святополковича — он пытался узнать, где спрятаны сокровища, но, не получив ответа, замучил монахов до смерти.

Преподобномученики Феодор и Василий Печерски. Фото: google.com

Церковный праздник 24 августа — день памяти Федора Острожского

Князь Острожский Феодор жил в XIV-XV веках и являлся защитником православия на Волыни. Происходил он из рода святого равноапостольного князя Владимира.

1440 князь Феодор имел лучшие земли Волыни и Восточной Польши, но предпочел оставить все это и пойти в Киево-Печерскую лавру. Там он принял монашество с именем Феодосий. Умер князь в глубокой старости, а в ХVI веке его причислили к лику святых.

Князь Острожский Феодор. Фото: google.com

Что нельзя делать 24 августа

24 августа верующие соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь на себя и свои семьи бедствия. В этот день нельзя:

ругаться;

злословить;

желать зла;

оскорблять животных;

думать о своих страхах;

жаловаться на жизнь;

лениться;

отказывать в помощи;

употреблять алкоголь — могут прийти святые духи и наказать;

много есть — можно "съесть" достаток;

ходить на кладбища — можно ненароком попасть в портал между мирами;

гулять ночью в одиночестве.

Тем, кто соблюдает Успенский пост, следует помнить о запрете употреблять мясо и продукты животного происхождения. Однако в этот день разрешается растительное масло.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Что можно делать 24 августа

Святые Федор и Василий считаются покровителями домашней живности, поэтому в этот день следует уделить внимание своим любимцам. Если есть возможность, следует позаботиться и о бездомных животных.

Православные верующие в этот день могут пойти в церковь или помолиться святым дома. Просить можно о здоровье и помощи по делам.

Также, традиционно 24 августа украинские христиане молятся святым и Господу о мире в Украине.

Кто празднует День ангела 24 августа

В четверг, 24 августа, свои именины отмечают владельцы следующих имен:

Василий;

Максим;

Александр;

Сусанно;

Федор.

Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!

Сильная молитва на 24 августа о мире в Украине

Сильная молитва на 24 августа о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Народные приметы на 24 августа

В народе в этот день отмечали День Федора-Василия и считали его мистическим. Наши предки верили, что на болотах можно встретить белого коня, который ищет своего всадника. Это была плохая примета, обещавшая несчастья и похороны в семье.

Также плохой приметой было встретить блуждающие огни — души убитых воинов и утопающих.

По приметам дня судили о будущей погоде и урожае:

Если погода на 24 августа солнечная и безоблачная, сентябрь будет сухим.

Если в этот день над рекой стоит туман, еще 7 дней будет тепло.

Если до этого дул ветер, а 24 числа прекратился, значит, скоро наступит хорошая погода.

Если во время восхода солнца идет дождь, то несколько дней будет плохая погода.

Если звезды мерцают на рассвете, через 2-3 дня будет дождь.

В лесу много грибов — зима будет морозной.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

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