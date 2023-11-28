Які церковні свята чекають на українців у грудні 2023 року — новий календар

Церковний календар свят на грудень 2023 — коли Миколая Чудотворця і Маланки
Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тож, у перший місяць зими на українців чекає аж три великих православних свята. Так, змінило свою дату День святого Миколая, а також Різдво та Маланки, які раніше відзначали у січні.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем на грудень та дізнатися, коли та які важливі дати святкуватимуть українські віряни.
Православний календар на грудень 2023 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе дізнатися про всі важливі дати:
- 1 грудня — святого пророка Наума;
- 2 грудня — святого пророка Аввакума;
- 3 грудня — святого пророка Софонія;
- 4 грудня — святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина;
- 5 грудня — преподобного і богоносного Сави Освяченого;
- 6 грудня — святого Миколая Чудотворця (у народі День святого Миколая);
- 7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
- 8 грудня — преподобного Патапія;
- 9 грудня — непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;
- 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
- 11 грудня — священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
- 12 грудня — преподобного Спиридона чудотворця;
- 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;
- 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;
- 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;
- 16 грудня — святого пророка Аггея;
- 17 грудня — святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;
- 18 грудня — святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;
- 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня — святої мучениці Юліянії;
- 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня — святих десятьох мучеників, що в Криті;
- 24 грудня — Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
- 25 грудня — Різдво Христове;
- 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;
- 27 грудня — святого апостола, первомученика і диякона Стефана;
- 28 грудня — святих мучеників, спалених в Нікодимії;
- 29 грудня — святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;
- 30 грудня — святої мучениці Анісії;
- 31 грудня — преподобної Меланки Римлянки (у народі свято Маланки й Василя), Щедрий вечір; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього.
Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят.
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