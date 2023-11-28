Які церковні свята чекають на українців у грудні 2023 року — новий календар

Вірянка у церкві на святковій службі до Різдва Христова. Фото: Букви

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тож, у перший місяць зими на українців чекає аж три великих православних свята. Так, змінило свою дату День святого Миколая, а також Різдво та Маланки, які раніше відзначали у січні.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем на грудень та дізнатися, коли та які важливі дати святкуватимуть українські віряни.

Читайте також:

Православний календар на грудень 2023 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе дізнатися про всі важливі дати:

1 грудня — святого пророка Наума;

— святого пророка Наума; 2 грудня — святого пророка Аввакума;

— святого пророка Аввакума; 3 грудня — святого пророка Софонія;

— святого пророка Софонія; 4 грудня — святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина;

— святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина; 5 грудня — преподобного і богоносного Сави Освяченого;

— преподобного і богоносного Сави Освяченого; 6 грудня — святого Миколая Чудотворця (у народі День святого Миколая);

Святий Миколай Чудотворець. Фото: УНІАН

7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;

— святого Амвросія, єпископа Медіоланського; 8 грудня — преподобного Патапія;

— преподобного Патапія; 9 грудня — непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;

День зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною. Фото: Телеграф

10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;

— святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа; 11 грудня — священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;

— священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита; 12 грудня — преподобного Спиридона чудотворця;

— преподобного Спиридона чудотворця; 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;

— святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії; 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;

— святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика; 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;

— святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана; 16 грудня — святого пророка Аггея;

— святого пророка Аггея; 17 грудня — святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;

— святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла; 18 грудня — святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;

— святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним; 19 грудня — святого мученика Боніфатія;

— святого мученика Боніфатія; 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

— святого священномученика Ігнатія Богоносця; 21 грудня — святої мучениці Юліянії;

— святої мучениці Юліянії; 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;

— святої великомучениці Анастасії; 23 грудня — святих десятьох мучеників, що в Криті;

— святих десятьох мучеників, що в Криті; 24 грудня — Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;

Кутя на Святвечір. Фото: depositphotos.com

25 грудня — Різдво Христове;

Українське Різдво. Фото: Твоє Місто

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;

Собор Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com

27 грудня — святого апостола, первомученика і диякона Стефана;

— святого апостола, первомученика і диякона Стефана; 28 грудня — святих мучеників, спалених в Нікодимії;

— святих мучеників, спалених в Нікодимії; 29 грудня — святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;

— святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі; 30 грудня — святої мучениці Анісії;

— святої мучениці Анісії; 31 грудня — преподобної Меланки Римлянки (у народі свято Маланки й Василя), Щедрий вечір; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього.

Свято Маланки і Василя в Україні. Фото: УНІАН

Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят.

Раніше ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році. А які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження.