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Церковний календар свят на грудень 2023 — коли Миколая Чудотворця і Маланки

28 листопада 2023 18:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які церковні свята чекають на українців у грудні 2023 року — новий календар
Вірянка у церкві на святковій службі до Різдва Христова. Фото: Букви
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тож, у перший місяць зими на українців чекає аж три великих православних свята. Так, змінило свою дату День святого Миколая, а також Різдво та Маланки, які раніше відзначали у січні. 

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем на грудень та дізнатися, коли та які важливі дати святкуватимуть українські віряни. 

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Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе дізнатися про всі важливі дати:

  • 1 грудня — святого пророка Наума;
  • 2 грудня — святого пророка Аввакума;
  • 3 грудня — святого пророка Софонія;
  • 4 грудня — святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина;
  • 5 грудня — преподобного і богоносного Сави Освяченого;
  • 6 грудня — святого Миколая Чудотворця (у народі День святого Миколая);

 

Коли День святого Миколая 2023 року
Святий Миколай Чудотворець. Фото: УНІАН
  • 7 грудня — святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
  • 8 грудня — преподобного Патапія;
  • 9 грудня — непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;

 

Коли День зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною 2023 року
День зачаття Пресвятої Богородиці святою Анною. Фото: Телеграф
  • 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
  • 11 грудня — священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
  • 12 грудня — преподобного Спиридона чудотворця;
  • 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;
  • 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;
  • 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;
  • 16 грудня — святого пророка Аггея;
  • 17 грудня — святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;
  • 18 грудня — святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;
  • 19 грудня — святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня — святої мучениці Юліянії;
  • 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
  • 23 грудня — святих десятьох мучеників, що в Криті;
  • 24 грудня — Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;

 

Коли Святвечір 2023 року
Кутя на Святвечір. Фото: depositphotos.com
  • 25 грудня — Різдво Христове;

 

Коли Різдво Христове в Україні 2023 року
Українське Різдво. Фото: Твоє Місто
  • 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;

 

Коли українці відзначають Собор Пресвятої Богородиці
Собор Пресвятої Богородиці. Фото: pixabay.com
  • 27 грудня — святого апостола, первомученика і диякона Стефана;
  • 28 грудня — святих мучеників, спалених в Нікодимії;
  • 29 грудня — святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;
  • 30 грудня — святої мучениці Анісії;
  • 31 грудня — преподобної Меланки Римлянки (у народі свято Маланки й Василя), Щедрий вечір; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього.

 

Коли свято Маланки і Василя
Свято Маланки і Василя в Україні. Фото: УНІАН

Важливо: за релігійними громадами та монастирями залишається право обирати приймати новий календарний стиль чи надалі користуватися старим календарем православних свят.

 

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