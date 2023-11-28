Какие церковные праздники ждут украинцев в декабре 2023 года — новый календарь

Церковный календарь праздников на декабрь 2023 — когда Николая Чудотворца и Маланки
Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Таким образом, в первый месяц зимы украинцев ждут целых три больших православных праздника. Так, изменил свою дату День святого Николая, а также Рождество и Маланки, ранее отмечавшиеся в январе.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем на декабрь и узнать, когда и какие важные даты будут праздновать украинские верующие.
Православный календарь на декабрь 2023 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Какие церковные праздники будут в декабре 2023 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:
- 1 декабря — святого пророка Наума;
- 2 декабря — святого пророка Авакума;
- 3 декабря — святого пророка Софония;
- 4 декабря — святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
- 5 декабря — преподобного и богоносного Саввы Освященного;
- 6 декабря — святого Николая Чудотворца (в народе День святого Николая);
- 7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;
- 8 декабря — преподобного Патапия;
- 9 декабря — непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;
- 10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря — священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
- 12 декабря — преподобного Спиридона чудотворца;
- 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;
- 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;
- 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;
- 16 декабря — святого пророка Аггея;
- 17 декабря — святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;
- 18 декабря — святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;
- 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря — святой мученицы Юлиании;
- 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;
- 23 декабря — святых десяти мучеников в Крите;
- 24 декабря — Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;
- 25 декабря — Рождество Христово;
- 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия;
- 27 декабря — святого апостола, первомученика и диакона Стефана;
- 28 декабря — святых мучеников, сожженных в Никодимии;
- 29 декабря — святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;
- 30 декабря — святой мученицы Анисии;
- 31 декабря — преподобной Меланки Римлянки (в народе праздник Маланки и Василя), Щедрый вечер; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня.
Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.
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