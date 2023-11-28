Какие церковные праздники ждут украинцев в декабре 2023 года — новый календарь

Верующая в церкви на праздничной службе к Рождеству Христову. Фото: Буквы

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Таким образом, в первый месяц зимы украинцев ждут целых три больших православных праздника. Так, изменил свою дату День святого Николая, а также Рождество и Маланки, ранее отмечавшиеся в январе.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем на декабрь и узнать, когда и какие важные даты будут праздновать украинские верующие.

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Какие церковные праздники будут в декабре 2023 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:

1 декабря — святого пророка Наума;

— святого пророка Наума; 2 декабря — святого пророка Авакума;

— святого пророка Авакума; 3 декабря — святого пророка Софония;

— святого пророка Софония; 4 декабря — святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

— святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина; 5 декабря — преподобного и богоносного Саввы Освященного;

— преподобного и богоносного Саввы Освященного; 6 декабря — святого Николая Чудотворца (в народе День святого Николая);

Святой Николай Чудотворец. Фото: УНИАН

7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;

— святого Амвросия, епископа Медиоланского; 8 декабря — преподобного Патапия;

— преподобного Патапия; 9 декабря — непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;

День зачатия Пресвятой Богородицы святой Анной. Фото: Телеграф

10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

— святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; 11 декабря — священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;

— священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита; 12 декабря — преподобного Спиридона чудотворца;

— преподобного Спиридона чудотворца; 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;

— святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии; 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;

— святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика; 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;

— святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана; 16 декабря — святого пророка Аггея;

— святого пророка Аггея; 17 декабря — святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;

— святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила; 18 декабря — святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;

— святого мученика Севастиана и тех, кто с ним; 19 декабря — святого мученика Бонифатия;

— святого мученика Бонифатия; 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;

— святого священномученика Игнатия Богоносца; 21 декабря — святой мученицы Юлиании;

— святой мученицы Юлиании; 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;

— святой великомученицы Анастасии; 23 декабря — святых десяти мучеников в Крите;

— святых десяти мучеников в Крите; 24 декабря — Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;

Кутья на Сочельник. Фото: depositphotos.com

25 декабря — Рождество Христово;

Рождество. Фото: Твой Город

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия;

Собор Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com

27 декабря — святого апостола, первомученика и диакона Стефана;

— святого апостола, первомученика и диакона Стефана; 28 декабря — святых мучеников, сожженных в Никодимии;

— святых мучеников, сожженных в Никодимии; 29 декабря — святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;

— святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме; 30 декабря — святой мученицы Анисии;

— святой мученицы Анисии; 31 декабря — преподобной Меланки Римлянки (в народе праздник Маланки и Василя), Щедрый вечер; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня.

Праздник Маланки и Василя в Украине. Фото: УНИАН

Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.

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