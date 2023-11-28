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Церковный календарь праздников на декабрь 2023 — когда Николая Чудотворца и Маланки

28 ноября 2023 18:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие церковные праздники ждут украинцев в декабре 2023 года — новый календарь
Верующая в церкви на праздничной службе к Рождеству Христову. Фото: Буквы
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Таким образом, в первый месяц зимы украинцев ждут целых три больших православных праздника. Так, изменил свою дату День святого Николая, а также Рождество и Маланки, ранее отмечавшиеся в январе.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем на декабрь и узнать, когда и какие важные даты будут праздновать украинские верующие.

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Какие церковные праздники будут в декабре 2023 года — новый календарь поможет узнать все важные даты:

  • 1 декабря — святого пророка Наума;
  • 2 декабря — святого пророка Авакума;
  • 3 декабря — святого пророка Софония;
  • 4 декабря — святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
  • 5 декабря — преподобного и богоносного Саввы Освященного;
  • 6 декабря — святого Николая Чудотворца (в народе День святого Николая);

 

Когда День святого Николая 2023 года
Святой Николай Чудотворец. Фото: УНИАН
  • 7 декабря — святого Амвросия, епископа Медиоланского;
  • 8 декабря — преподобного Патапия;
  • 9 декабря — непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;

 

Когда День зачатия Пресвятой Богородицы святой Анной 2023 года
День зачатия Пресвятой Богородицы святой Анной. Фото: Телеграф
  • 10 декабря — святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря — священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита;
  • 12 декабря — преподобного Спиридона чудотворца;
  • 13 декабря — святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии;
  • 14 декабря — святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика;
  • 15 декабря — святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана;
  • 16 декабря — святого пророка Аггея;
  • 17 декабря — святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила;
  • 18 декабря — святого мученика Севастиана и тех, кто с ним;
  • 19 декабря — святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря — святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря — святой мученицы Юлиании;
  • 22 декабря — святой великомученицы Анастасии;
  • 23 декабря — святых десяти мучеников в Крите;
  • 24 декабря — Сочельник, святой преподобномученицы Евгении;

 

Когда Сочельник 2023 года
Кутья на Сочельник. Фото: depositphotos.com
  • 25 декабря — Рождество Христово;

 

Когда Рождество Христово в Украине в 2023 году
Рождество. Фото: Твой Город
  • 26 декабряСобор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия;

 

Когда украинцы отмечают Собор Пресвятой Богородицы
Собор Пресвятой Богородицы. Фото: pixabay.com
  • 27 декабря — святого апостола, первомученика и диакона Стефана;
  • 28 декабря — святых мучеников, сожженных в Никодимии;
  • 29 декабря — святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме;
  • 30 декабря — святой мученицы Анисии;
  • 31 декабряпреподобной Меланки Римлянки (в народе праздник Маланки и Василя), Щедрый вечер; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня.

 

Когда праздник Маланки и Василия
Праздник Маланки и Василя в Украине. Фото: УНИАН

Важно: за религиозными общинами и монастырями остается право выбирать принимать новый календарный стиль или пользоваться старым календарем православных праздников.

 

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. А какие дни в 2023 году будут идеальными для венчания и женитьбы.

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