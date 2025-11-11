Відео
Україна
Релігія

Ця молитва творить чудеса — як звернутися до Бога про здоров'я

11 листопада 2025 17:52
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Сильна молитва, що зцілює — як просити у Бога здоров'я та сили
Жінка молиться у церкві. Фото: AFP
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

У кожного з нас бувають моменти, коли тіло втомлюється, а душа прагне спокою і сили. У такі миті особливу підтримку може дати молитва — щира розмова з Богом, що приносить не лише внутрішній мир, а й справжнє оздоровлення. Вона об'єднує душу і тіло, допомагає відновити гармонію.

Новини.LIVE розповідає, які сильні молитви здатні зцілити душу й тіло, як правильно молитися про здоров'я.

Читайте також:

Що дає молитва за здоров'я

Молитва за здоров'я — це не лише прохання про фізичне зцілення. Православне богослов'я наголошує на цілісності людини: тіло і душа нерозривно пов'язані. Коли ми молимося щиро і з вірою, ми наповнюємо себе духовною силою, яка допомагає подолати хвороби, втому та душевні тривоги.

 

Сильна молитва, що зцілює — як просити у Бога здоров'я та сили
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Сильна молитва на зцілення

"Ісусе Христе, Боже наш! Хвора жінка з вірою великою доторкнулася до краю одягу Твого і стала здоровою. Через віру її Ти дав їй те, чого вона хотіла. З такою вірою і я прибігаю до Тебе, Лікарю всього, допоможи хворому слузі Твоєму (ім'я) в його недузі. Дай йому спокій душевний і силу тілесну, благослови його сном спокійним, а з ним і здоров'ям, і підніми його з ліжка хвороби. Господи, милість Твоя нехай буде над нами, бо на Тебе ми сподіваємося. Амінь".

Молитва про здоров'я для себе та близьких

Ще одна потужна молитва, з якою можна звернутися до Бога звучить так:

"Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, вибачте своє благословення Рабам Божим. (перераховуйте імена всіх, про кого молитеся). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми крилами від ворогів і заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро й процвітання, перебуваючи в здоров'ї. Амінь".

Ці слова дозволяють відчути зв'язок із вищою силою і дарують відчуття захисту для себе та близьких.

Раніше ми писали, яка молитва захистить рідних, які на фронті захищають країну.

Ділимося з вами також церковним календарем свят на листопад 2025 року, щоб ви не пропустили найбільші релігійні події останнього місяця осені.

здоров'я церква молитви релігія захист
