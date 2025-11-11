Видео
Эта молитва творит чудеса — как обратиться к Богу о здоровье

11 ноября 2025 17:52
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Сильная исцеляющая молитва — как просить у Бога здоровья и силы
Женщина молится в церкви. Фото: AFP
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

У каждого из нас бывают моменты, когда тело устает, а душа стремится к покою и силе. В такие моменты особую поддержку может дать молитва — искренний разговор с Богом, который приносит не только внутренний мир, но и настоящее оздоровление. Она объединяет душу и тело, помогает восстановить гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, какие сильные молитвы способны исцелить душу и тело, как правильно молиться о здоровье.

Что дает молитва за здоровье

Молитва о здоровье — это не только просьба о физическом исцелении. Православное богословие подчеркивает целостность человека: тело и душа неразрывно связаны. Когда мы молимся искренне и с верой, мы наполняем себя духовной силой, которая помогает преодолеть болезни, усталость и душевные тревоги.

 

Сильная исцеляющая молитва — как просить у Бога здоровья и силы
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Сильная молитва на исцеление

"Иисус Христос, Боже наш! Больная женщина с верой великой прикоснулась к краю одежды Твоей и стала здоровой. Через веру ее Ты дал ей то, чего она хотела. С такой верой и я прибегаю к Тебе, Врач всего, помоги больному слуге Твоему (имя) в его недуге. Дай ему покой душевный и силу телесную, благослови его сном спокойным, а с ним и здоровьем, и подними его с постели болезни. Господи, милость Твоя да будет над нами, ибо на Тебя мы уповаем. Аминь".

Молитва о здоровье для себя и близких

Еще одна мощная молитва, с которой можно обратиться к Богу звучит так:

"Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, простите свое благословение Рабам Божьим (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими крыльями от врагов и завистников. Наполните их Силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здравии. Аминь".

Эти слова позволяют почувствовать связь с высшей силой и дарят ощущение защиты для себя и близких.

Ранее мы писали, какая молитва защитит родных, которые на фронте защищают страну.

Делимся с вами также церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые большие религиозные события последнего месяца осени.

здоровье церковь молитвы религия защита
