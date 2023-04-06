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У Львові демонтували незаконно зведену будівлю УПЦ МП: відео

6 квітня 2023 12:25
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Останній форпост московської церкви у Львові
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

На Сихові у Львові демонтували останню незаконну зведену будівлю московської церкви. На місці ПЦУ проводить благоустрій території.

Про це інформує голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

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Демонтаж московської церкви у Львові

Як повідомляється, на відео демонтаж останнього форпосту московської церкви у Львові в районі Сихова. 

На місці працює Громада ПЦУ. Вона проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату.

Львів форпост

Отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали.

Львів форпост

"Все за законом. Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій. Вони нікому насправді не потрібні", — повідомляє Любомир Зубач.

Львів форпост

Нагадаємо, що у Львові парафіяни собору УПЦ МП проголосували за перехід до ПЦУ. Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича швидше за все перейде до ПЦУ. 

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