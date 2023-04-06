Во Львове демонтировали незаконно построенное здание УПЦ МП: видео

Последний форпост московской церкви во Львове

На Сыхове во Львове демонтировали последнее незаконное возведенное здание московской церкви. На месте УПЦ проводит благоустройство территории.

Об этом информирует глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Демонтаж московской церкви во Львове

Как сообщается, на видео демонтаж последнего форпоста московской церкви во Львове в районе Сихова.

На месте работает Громада УПЦ. Она проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции постройки московского патриархата.

Отец от ПЦУ, после молитвы и благословения которого работы начали.

"Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", — сообщает Любомир Зубач.

Напомним, что во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ. Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ МП на улице Тараса Бобанича, скорее всего, перейдет в ПЦУ.