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Во Львове демонтировали незаконно построенное здание УПЦ МП: видео

6 апреля 2023 12:25
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Последний форпост московской церкви во Львове
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

На Сыхове во Львове демонтировали последнее незаконное возведенное здание московской церкви. На месте УПЦ проводит благоустройство территории.

Об этом информирует глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

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Демонтаж московской церкви во Львове

Как сообщается, на видео демонтаж последнего форпоста московской церкви во Львове в районе Сихова.

На месте работает Громада УПЦ. Она проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции постройки московского патриархата.

Львов форпост

Отец от ПЦУ, после молитвы и благословения которого работы начали.

Львов форпост

"Все по закону. Полиция обеспечивает порядок. Надеемся, обойдется без провокаций. Они никому действительно не нужны", — сообщает Любомир Зубач.

Львов форпост

Напомним, что во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ. Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ МП на улице Тараса Бобанича, скорее всего, перейдет в ПЦУ.

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