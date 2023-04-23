У Тернопільській області парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін їхній правитель, а ракети запускає Бог

Парафіянки та журналістка на території Почаївської лаври. Фото: скриншот з відео

Парафіяни УПЦ МП у Почаївській лаврі на Тернопільщині заявили, що президент Росії Володимир Путін — це їхній правитель. Вони також наголосили, що ракети по Україні "запускає Бог".

Про це повідомляє Hromadske.

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Журналіста прийшла на територію Лаври, аби поспілкуватися з прихожанками УПЦ МП. Вони відразу заявили, що добре ставлять до Володимира Путіна. За їхніми словами, Україну обстрілює Бог.

"Це Бог. Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича", — кажуть вірянки.

Вони наголошують, що це Бог так карає за беззаконня та непідкорення.

Одна з парафіянок заявила, що потрібно ходити до церкви, аби не було війни. За її словами, Бог сам розбереться з Путіним. Вона наголосила, що у неї немає злості до російського диктатора.

Вірянки також зазначили, що моляться за російського патріарха Кирила. Вони повністю підкоряються йому.

Діти на території лаври намагалися перешкоджати роботі журналістці. Вони поводили себе нечемно та били камеру ручкою. Неповнолітні назвали працівників ЗМІ "ненормальними".

"Кожна людина може молиться, кому захоче. Ми ж незалежна Україна", — каже дитина.

Ще одна вірянка наголосила, що не буде молитися українській церкві.

Жінки додають, що саме Бог дозволив Путіну почати війну та масово вбивати українців, бо їм нібито не сподобалась Революція Гідності.

Журналістка також поспілкувалася зі священником, який був затвердженим митрополитом Тернопільським та Кременецьким Нестором. Наразі він утримується від візиту до лаври, поки не підписані всі документи.

Нагадаємо, 17 квітня, в Тернополі більшість депутатів проголосували за рішення про заборону користування землею, де знаходиться УПЦ МП. Тепер земельна ділянка належить громаді міста.

Також ми писали, що міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на протест людей у місті проти московського патріархату. Він закликав Верховну Раду України ухвалити рішення про заборону діяльності російської православної церкви в країні.