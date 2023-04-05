Мер Тернополя закликав ВРУ ухвалити рішення про заборону діяльності московського патріархату

Сергій Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на протест людей у місті проти московського патріархату. Він закликав Верховну Раду України ухвалити рішення про заборону діяльності російської православної церкви в країні.

Про це Надал написав у своєму Telegram-каналі.

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"Тернополяни заявили, що московській церкві не місце у Тернополі! Я скажу більше, московська церква має раз і назавжди зникнути з України! Закликаю Верховну Раду України на законодавчому рівні прийняти рішення про заборону діяльності російської православної церкви в нашій країні, націоналізувати всі земельні ділянки та приміщення", — наголосив Надал.

За його словами, сьогодні московська церква є найбільшим і найвпливовішим внутрішнім ворогом України. Надал наголосив, що скасування дозволу користування земельними ділянками, які можуть прийняти органи місцевого самоврядування, не позбавить їх майна і культових споруд, збудованих на цих ділянках.

"На такі рішення має повноваження лише Верховна Рада. Закликаю народних депутатів законом раз і назавжди зупинити діяльність російської церкви в Україні!", — додав Надал.

Нагадаємо, у Тернополі українці біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії влаштували протест проти діяльності УПЦ МП. Люди вже вдруге прийшли під стіни храму.

Також ми писали, що 2 квітня поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору, де сталась бійка, збирались люди. Вони скандували "Геть московського попа".

Додамо, 1 квітня українці влаштували мітинг біля Києво-Печерської лаври. Люди протестують проти УПЦ МП.