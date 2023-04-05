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Мэр Тернополя призвал ВРУ принять решение о запрете деятельности московского патриархата

5 апреля 2023 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сергей Надал
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Городской голова Тернополя Сергей Надал отреагировал на протест людей в городе против московского патриархата. Он призвал Верховную Раду Украины принять решение о запрещении деятельности российской православной церкви в стране.

Об этом Надал написал в своем Telegram-канале.

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"Тернополяне заявили, что московской церкви не место в Тернополе! Я скажу больше, московская церковь должна раз и навсегда исчезнуть из Украины! Призываю Верховную Раду Украины на законодательном уровне принять решение о запрете деятельности российской православной церкви в нашей стране, национализировать все земельные участки и помещения", — подчеркнул Надал.

По его словам, сегодня московская церковь является самым большим и влиятельным внутренним врагом Украины. Он отметил, что отмена разрешения пользования земельными участками, которые могут принять органы местного самоуправления, не лишит их имущества и культовых сооружений, построенных на этих участках.

"На такие решения имеет полномочия только Верховная Рада. Призываю народных депутатов законом раз и навсегда остановить деятельность российской церкви в Украине!", — добавил Надал.

Напомним, в Тернополе украинцы возле Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери Софии устроили протест против деятельности УПЦ МП. Люди уже во второй раз пришли под стены храма.

Также мы писали, что 2 апреля вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора, где произошла потасовка, собирались люди. Они скандировали "Прочь московского попа".

Добавим, 1 апреля украинцы устроили митинг возле Киево-Печерской лавры. Люди протестуют против УПЦ МП.

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