Українці влаштували мітинг біля Києво-Печерської Лаври проти УПЦ МП

Мітинг біля Лаври

Сьогодні, 1 квітня, українці влаштували мітинг біля Києво-Печерської лаври. Люди протестують проти УПЦ МП.

Про це повідомляє Укрінформ та Радіо Свобода.

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Українці тримають у руках прапори та плакати з написами:

Пашу в рашу;

московський патріархат — за російським кораблем;

геть московських попів.

До того ж люди скандують: "Мерседес на ЗСУ".

УПЦ МП влаштувала молебень біля входу до Лаври. До неї залучено близько 150 людей. Священники встановили колонки й намагаються перекричати учасників протесту.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України повідомила про підозру митрополита Павла, після чого почалися обшуки у його будинку. Потім почалося судове засідання, на якому мали обрати запобіжний захід екснаміснику. Однак через погіршення стану здоров'я митрополита засідання було відкладено на понеділок, 3 квітня.

Також ми писали, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври відбулися сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного із корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.