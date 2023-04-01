Украинцы устроили митинг возле Киево-Печерской Лавры против УПЦ МП

Митинг у Лавры

Сегодня, 1 апреля, украинцы устроили митинг возле Киево-Печерской лавры. Люди протестуют против УПЦ МП.

Об этом сообщает Укринформ и Радио Свобода.

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Украинцы держат в руках флаги и плакаты с надписями:

Пашу в рашу;

московский патриархат — за русским кораблем;

прочь московских попов.

К тому же, люди скандируют: "Мерседес на ВСУ".

УПЦ МП устроила молебен у входа в Лавру. К ней привлечены около 150 человек. Священники установили колонки и пытаются перекричать протестующих.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополита Павла, после чего начались обыски в его доме. Затем началось судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения экс-наместнику. Однако из-за ухудшения состояния здоровья митрополита заседание было отложено на понедельник, 3 апреля.

Также мы писали, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между вышедшими на акции протеста верующими и активистами. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.