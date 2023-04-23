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В Тернопольской области прихожане УПЦ МП заявили, что Путин их правитель, а ракеты запускает Бог

23 апреля 2023 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тернопольской области прихожане УПЦ МП заявили, что Путин их правитель, а ракеты запускает Бог
Прихожаны и журналист на территории Почаевской лавры. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прихожане УПЦ МП в Почаевской лавре в Тернопольской области заявили, что президент России Владимир Путин — это их правитель. Они также подчеркнули, что ракеты по Украине "запускает Бог".

Об этом сообщает Hromadske.

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Журналист пришел на территорию Лавры, чтобы пообщаться с прихожанами УПЦ МП. Они сразу заявили, что хорошо относятся к Владимиру Путину. По их словам, Украину обстреливает Бог.

"Это Бог. Он знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает. Маленькие протестуют против Януковича, — говорят верующие.

Они отмечают, что это Бог так наказывает за беззаконие и неподчинение.

Одна из прихожан заявила, что нужно ходить в церковь, чтобы не было войны. По ее словам, Бог сам разберется с Путиным. Она подчеркнула, что у нее нет злобы к российскому диктатору.

Верующие также отметили, что молятся о российском патриархе Кирилле. Они полностью подчиняются ему.

Дети на территории лавры пытались препятствовать работе журналисту. Они вели себя невежливо и били камеру ручкой. Несовершеннолетние назвали работников СМИ "ненормальными".

"Каждый человек может молиться, кому захочет. Мы же независимая Украина", — говорит ребенок.

Еще одна верующая отметила, что не будет молиться украинской церкви.

Женщины добавляют, что именно Бог позволил Путину начать войну и массово убивать украинцев, потому что им якобы не понравилась Революция Достоинства.

Журналист также пообщалась со священником, утвержденным митрополитом Тернопольским и Кременецким Нестором. Сейчас он воздерживается от визита в лавру, пока не подписаны все документы.

Напомним, 17 апреля, в Тернополе большинство депутатов проголосовали за решение о запрете пользования землей, где находится УПЦ МП. Теперь земельный участок принадлежит общине города.

Также мы писали, что мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на протест людей в городе против московского патриархата. Он призвал Верховную Раду Украины принять решение о запрещении деятельности русской православной церкви в стране.

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