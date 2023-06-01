У Закарпатській облраді прокоментували заборону московського патріархату

Митрополит Онуфрій, предстоятель УПЦ московського патріархату. Фото: УПЦ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Закарпатська обласна рада заборонила діяльність московського патріархату на території області. Це рішення відображає позицію облради і означає посилення перевірок на наявність зв'язків з Росією.

Про це Новини.LIVE повідомив начальник управління інформаційного забезпечення Закарпатської облради Павло Білецький.

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Таким рішенням, за словами речника, депутати облради швидше висловили свою позицію і ставлення до будь-яких релігійних чи нерелігійних організацій, які причетні до Росії або мають з нею якісь певні зв'язки.

"Тут більше розширене рішення. Тут не йдеться не про конкретний патріархат навіть, а про громадаські організації, які можуть мати відношення до Росії - якісь спілки, об'єднання і тд. Сюди підпадає широкий спектр не лише релігійних, а й інших організацій", — повідомив Павло Білецький.

Оскільки обласна рада не має повномажень приймати рішення щодо остаточного виселення представників УПЦ на території Закарпаття, то радикальних дій не буде. Однак посилять перевірки.

"Далі буде вже ретельна перевірка і ретельний аналіз співпраці (з Росією — ред.). Якщо така співпраця буде виявлена правоохоронними органами, то відповідно правоохоронні органи діють згідно з чинним законодавством. А радикальні рішення може приймати лише Верховна Рада законами. Якщо там буде прийнято конкретно виселити по всій території України, то на Закарпатті таке рішення безперечно буде виконано", — запевнив речник Закарпатської облради.

У Закарпатській облраді переконані — подібні організації розхитують державу, тож, якщо організації йдуть в розріз з інтересами країни, будуть вживатись конкретні санкції.

Нагадаємо, лише за квітень до з московського патріархату до ПЦУ перейшли 80 громад, а за травень надійшло 50 нових заявок.