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В Закарпатском облсовете прокомментировали запрет московского патриархата

1 июня 2023 17:44
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
В Закарпатском облсовете прокомментировали запрет московского патриархата
Митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ московского патриархата. Фото: УПЦ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Закарпатский областной совет запретил деятельность московского патриархата на территории области. Это решение отражает позицию облсовета и означает ужесточение проверок на наличие связей с Россией.

Об этом сообщил начальник управления информационного обеспечения Закарпатского облсовета Павел Белецкий.

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Таким решением, по словам спикера, депутаты облсовета скорее выразили свою позицию и отношение к любым религиозным или нерелигиозным организациям, причастным к России или имеющим с ней какие-то определенные связи.

"Здесь более расширенное решение. Здесь речь не идет о конкретном патриархате даже, а об общественных организациях, которые могут иметь отношение к России — какие-то союзы, объединения и тд. Сюда подпадает широкий спектр не только религиозных, но и других организаций", – сообщил Павел Белецкий.

Поскольку у областного совета нет полномочий принимать решение относительно окончательного выселения представителей УПЦ на территории Закарпатья, то радикальных действий не будет. Однако усилят проверки.

"Продолжение следует уже тщательная проверка и тщательный анализ сотрудничества (с Россией — ред.). Если такое сотрудничество будет выявлено правоохранительными органами, то соответственно правоохранительные органы действуют согласно действующему законодательству. А радикальные решения может принимать только Верховная Рада законами. Если там будет принято конкретно выселить по всей территории Украины, то на Закарпатье такое решение, безусловно, будет выполнено", — заверил спикер Закарпатского облсовета.

В Закарпатском облсовете убеждены, что подобные организации расшатывают государство, поэтому, если организации идут в разрез с интересами страны, будут применяться конкретные санкции.

Напомним, только за апрель в московский патриархат в ВТО перешли 80 общин, а за май поступило 50 новых заявок.

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