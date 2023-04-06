В приміщенні УПЦ МП у Львові створять реабілітаційний центр для військових

Йде мова про приміщення Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря

Приміщення Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря на вулиці Пекарській у Львові передали у користування Першому медичному об'єднанню.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Приміщення на Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання. Надалі там розвиватимемо реабілітацію для військових. Монастир ПЦУ, який там розташований, продовжить своє служіння", — зазначив він.

Додамо, що Пекарська, 57-59 — це єдиний майновий комплекс колишнього військового містечка №212. Складається з двох лікувальних корпусів і віварію. Власниками 18% комплексу є Українська Християнська Місія відродження і милосердя "Добрий самарянин" — це євангелісти. 82% належать Львівській єпархії УПЦ (МП).

Нагадаємо, им раніше писали, що у Львові демонтували незаконно зведену будівлю УПЦ МП на Сихові.

Окрім того, у Львові прихожани собору УПЦ МП проголосували за перехід до ПЦУ.