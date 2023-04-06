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В помещении УПЦ МП во Львове создадут реабилитационный центр для военных

6 апреля 2023 14:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
В помещении УПЦ МП во Львове создадут реабилитационный центр для военных
Речь идет о помещениях Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Помещение Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря по улице Пекарской во Львове передали в пользование Первому медицинскому объединению.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"Помещение на Пекарской официально перешло в пользование Первого медобъединения. В дальнейшем будем там развивать реабилитацию для военных. Монастырь ПЦУ, который там расположен, продолжит свое служение", — отметил он.

Добавим, что Пекарская, 57-59 – это единственный имущественный комплекс бывшего военного городка №212. Состоит из двух лечебных корпусов и вивария. Владельцами 18% комплекса является Украинская Христианская Миссия возрождения и милосердия "Добрый самарянин"  — это евангелисты. 82% принадлежат Львовской епархии УПЦ (МП).

Напомним, им ранее писали, что во Львове демонтировали незаконно построенное здание УПЦ МП на Сыхове.

Кроме того, во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ .

 

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