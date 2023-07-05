"Їх тисячі!": на Буковині віряни УПЦ МП влаштували хресний похід

Хресний похід прихильників московського патріархату. Фото: Роман Грищук

На Буковині прихильники московського патріархату влаштували хресний хід до села Хрещатик. Такі події заборонені законом.

Про це повідомив священник УПЦ Роман Грищук.

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Тисячі вірян ПЦУ МП

"Русмірний" хресний із Чернівців до монастиря РПЦвУ у с. Хрещатик. Зараз проходять м. Заставна. Прямо ЗАРАЗ! Їх тисячі! Війни для них нема! Закону теж! Військкомату теж! Для них важливо це показати! Це їхній меседж українському суспільству, армії, державі і силовим органам: "Ви для нас ніщо! Війни для нас нема! У нас мир! Свій мір! Рускій мір!" — написав він.

Хресний хід вірян УПЦ МП. Фото: Роман Грищук

За його словами, такі люди не прийдуть на прощання з Героєм України, заступником командира "Альфи" УСБУ Глібом Лакустою, який захищав рідну землю з 2014 року. Також вони не відвідають могили інших загиблих українських військових, адже "це не їх війна! І не їхні Герої!".

Скриншот: Роман Грищук

"Фсбшні колаборанти далі сидять в Українських Лаврах! Паша Мерседес роздає ручки вєєром для цілування в Печерській Лаврі! Екзальтовані самки святкують "торжество його возвращенія"! Рейдер Онуфрій служить в Лаврі, як дома! Кохановська, замість допиту в СІЗО, дає інтерв'ю з-під Лаври! За Почаїв уже навіть не говорять! Верхівку із російськими паспортами і без українського громадянства ніхто не чіпає і навіть з країни вони не видворені!" — наголосив Роман Грищук.

Хресний хід вірян УПЦ МП. Фото: Роман Грищук

Шанування імператора

Також він повідомив, що 17 липня відбудеться у Сторожинці "всебуковинське пошанування російського самодержця, імператора Нікалая та його імперської сімейки", де теж буде хресний хід в населений пункт з Чернівців.

"Паломництво для них у час війни може бути лише до одної святині: на похорони Воїнів-Захисників України і до могил Героїв, що полягли за Україну! Або в СІЗО! До правоохоронних органів: робити з ними порядок треба не ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ, А ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ над "рускім міром"!" — наголосив священник.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше прикордонники під час перевірки колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) виявили у нього подяку від РПЦ, датовану 2023 роком. Прихильника "русского міра" передали в СБУ.