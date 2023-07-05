"Їх тисячі!": на Буковині віряни УПЦ МП влаштували хресний похід
На Буковині прихильники московського патріархату влаштували хресний хід до села Хрещатик. Такі події заборонені законом.
Про це повідомив священник УПЦ Роман Грищук.
Тисячі вірян ПЦУ МП
"Русмірний" хресний із Чернівців до монастиря РПЦвУ у с. Хрещатик. Зараз проходять м. Заставна. Прямо ЗАРАЗ! Їх тисячі! Війни для них нема! Закону теж! Військкомату теж! Для них важливо це показати! Це їхній меседж українському суспільству, армії, державі і силовим органам: "Ви для нас ніщо! Війни для нас нема! У нас мир! Свій мір! Рускій мір!" — написав він.
За його словами, такі люди не прийдуть на прощання з Героєм України, заступником командира "Альфи" УСБУ Глібом Лакустою, який захищав рідну землю з 2014 року. Також вони не відвідають могили інших загиблих українських військових, адже "це не їх війна! І не їхні Герої!".
"Фсбшні колаборанти далі сидять в Українських Лаврах! Паша Мерседес роздає ручки вєєром для цілування в Печерській Лаврі! Екзальтовані самки святкують "торжество його возвращенія"! Рейдер Онуфрій служить в Лаврі, як дома! Кохановська, замість допиту в СІЗО, дає інтерв'ю з-під Лаври! За Почаїв уже навіть не говорять! Верхівку із російськими паспортами і без українського громадянства ніхто не чіпає і навіть з країни вони не видворені!" — наголосив Роман Грищук.
Шанування імператора
Також він повідомив, що 17 липня відбудеться у Сторожинці "всебуковинське пошанування російського самодержця, імператора Нікалая та його імперської сімейки", де теж буде хресний хід в населений пункт з Чернівців.
"Паломництво для них у час війни може бути лише до одної святині: на похорони Воїнів-Захисників України і до могил Героїв, що полягли за Україну! Або в СІЗО! До правоохоронних органів: робити з ними порядок треба не ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ, А ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ над "рускім міром"!" — наголосив священник.
Нагадаємо, раніше прикордонники під час перевірки колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) виявили у нього подяку від РПЦ, датовану 2023 роком. Прихильника "русского міра" передали в СБУ.