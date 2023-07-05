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"Их тысячи!": на Буковине верующие УПЦ МП устроили крестный поход

5 июля 2023 13:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Их тысячи!": на Буковине верующие УПЦ МП устроили крестный поход
Крестный поход поклонников московского патриархата. Фото: Роман Грищук
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Буковине поклонники московского патриархата устроили крестный ход в село Крещатик. Такие действия запрещены законом.

Об этом сообщил священник УПЦ Роман Грищук.

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"Русмерный" крестный из Черновцов в монастырь РПЦвУ в с. Крещатик. Сейчас проходят г. Заставна. Прямо сейчас! Их тысячи! Войны для них нет! Закона тоже! Военкомата тоже! Для них важно показать это! Это их месседж украинскому обществу, армии, государству и силовым органам: "Вы для нас ничто! Войны для нас нет! У нас мир! Свой мир! Русский мир!", — написал он.

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Крестный ход верующих УПЦ МП. Фото: Роман Грищук

По его словам, такие люди не придут на прощание с Героем Украины, заместителем командира "Альфы" УСБУ Глебом Лакустой, защищавшим родную землю с 2014 года. Также они не посетят могилы других погибших украинских военных, ведь "это не их война! И не их Герои!".

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Скриншот: Роман Грищук

"Фсбшные коллаборанты дальше сидят в Украинских Лаврах! Паша Мерседес раздает ручки веером для целования в Печерской Лавре! Экзальтированные самки празднуют "торжество его возвращения"! Рейдер Онуфрий служит в Лавре, как дома! Кохановская, вместо допроса в СИЗО — дает интервью з-под Лавры! За Почаев уже даже не говорят! Верхушку с российскими паспортами и без украинского гражданства никто не трогает и даже из страны они не выдворены!", — подчеркнул Роман Грищук.

Возможно, это изображение 3 человека, фургон и дорога
Крестный ход верующих УПЦ МП. Фото: Роман Грищук

Почитание императора

Также он сообщил, что 17 июля состоится в Сторожинке "всебуковинское уважение российского самодержца, императора Николая и его имперской семейки", где тоже будет крестный ход в населенный пункт из Черновцов.

"Паломничество для них во время войны может быть только к одной святыне: на похороны Воинов-Защитников Украины и к могилам Героев, павших за Украину! Или в СИЗО! К правоохранительным органам: делать с ними порядок надо не ПОСЛЕ ПОБЕДЫ, А ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ над "русским миром"!", — подчеркнул священник.

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Напомним, ранее пограничники во время проверки бывшего настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) обнаружили у него благодарность от РПЦ, датированную 2023 годом. Сторонника "русского мира" передали в СБУ.

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