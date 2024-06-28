Свято Петра і Павла 2024 року — що не можна робити 29 червня, прикмети

Віряни у церкві на свято Петра і Павла. Фото: google.com

У цю суботу, 29 червня, православні українські віряни разом з християнами західного обряду відзначають важливе церковне свято — День Петра і Павла. Воно присвячене вшануванню пам'яті двох святих апостолів, які були вірними послідовниками Ісуса Христа та проповідували Євангеліє по всьому світу.

Новини.LIVE розповідає, як провести день, що не можна робити у свято, щоб не згрішити, які існують важливі прикмети у День Петра і Павла.

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Що не можна робити у свято Петра і Павла — важливі заборони

Звичайно, віряни присвячують цей день молитвам. Зранку відвідують богослужіння, а вдома влаштовують святкову трапезу. Люди вірили, що багаті страви принесуть щастя наступного року.

Водночас з давніх часів у цей день дотримувалися низки заборон, щоб вберегтися від лиха та не згрішити перед Богом. Так, у День вшанування пам'яті святих апостолів Петра і Павла не можна:

займатися важкою фізичною працею, домашніми та городніми справами — цей день необхідно присвятити Богу та церкві;

займатися рукоділлям (с учасні священники не бачать гріха в тому, щоб після відвідин церкви зайнятися своїм хобі);

учасні священники не бачать гріха в тому, щоб після відвідин церкви зайнятися своїм хобі); ї сти шкідливу їжу та пити алкоголь;

сти шкідливу їжу та пити алкоголь; прибирати їжу зі столу після трапези (вважається, що вона залишається для померлих родичів);

давати й брати щось у борг;

в ідмовляти у допомозі;

ідмовляти у допомозі; лихословити;

лаятися — хто лаятиметься, той три місяці литиме сльози;

бажати іншим зла;

купатися у водоймах;

ходити в ліс;

співати та танцювати (вважалося, що така поведінка може викликати лихо).

Також варто зауважити, що у День Петра та Павла у церкві не вінчали молодих. Адже вважалося, що ті, хто одружиться цього дня, швидко розлучаться.

Вірянка ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Які існують прикмети у День Петра і Павла

Якщо у свято Петра і Павла кує зозуля — варто чекати біди.

Якщо 29 червня йде дощ — може пропасти врожай картоплі.

Якщо на Петра і Павла сонячний день — рік буде добрим та щасливим,

Якщо у свято буде спека, то на Різдво — мороз.

Віряни у церкві на свято Петра і Павла. Фото: google.com

Яку молитву прочитати у День Петра і Павла

У це свято можна звернутися до небес. Апостоли Петро і Павло обов'язково почують всі молитви від вірян. Молитися можна як в церкві, так і вдома, головне робити це від чистого серця, зі світлими помислами.

Головна молитва до святих апостолів Петра та Павла

"О, преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали та кров’ю вашою ниву Його удобрили! Почуйте дітей ваших духовних молитви та зітхання, серцем скорботним нині принесені. Бо беззаконнями затьмарені та через те лихами, як хмарами, обкладені, єлею ж доброго життя не маємо зовсім і не можемо противитися вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сильні! Понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і Шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка і поклоніння, навіки віків. Амінь".

Нагадаємо, у цю неділю, 30 червня, українські віряни будуть відзначати День всіх святих українського народу. Ми розповідаємо, щ о відомо про свято, які є традиції та важливі заборони.

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