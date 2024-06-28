Праздник Петра и Павла 2024 года — что нельзя делать 29 июня, приметы

Верующие в церкви на праздник Петра и Павла. Фото: google.com

В эту субботу, 29 июня, православные украинские верующие вместе с христианами западного обряда отмечают важный церковный праздник — День Петра и Павла. Он посвящен памяти двух святых апостолов, которые были верными последователями Иисуса Христа и проповедовали Евангелие по всему миру.

Новини.LIVE рассказывает, как провести день, что нельзя делать в праздник, чтобы не согрешить, какие существуют важные приметы в День Петра и Павла.

Читайте также:

Что нельзя делать в праздник Петра и Павла — важные запреты

Конечно, верующие посвящают этот день молитвам. Утром посещают богослужения, а дома устраивают праздничную трапезу. Люди верили, что богатые блюда принесут счастье в следующем году.

В прежние времена в этот день соблюдались запреты, чтобы уберечься от беды и не согрешить перед Богом. Так, в День памяти святых апостолов Петра и Павла нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом, домашними и огородными делами — этот день необходимо посвятить Богу и церкви;

заниматься рукоделием (с участвующие священники не видят греха в том, чтобы после посещения церкви заняться своим хобби);

участвующие священники не видят греха в том, чтобы после посещения церкви заняться своим хобби); есть вредную пищу и пить алкоголь;

убирать еду со стола после трапезы (считается, что она остается для умерших родственников);

давать и брать что-то взаймы;

отказывать в помощи;

злословить;

ругаться — кто будет ругаться, тот три месяца будет лить слезы;

желать другим зла;

купаться в водоемах;

ходить в лес;

петь и танцевать (считалось, что такое поведение может вызвать беду).

Также следует отметить, что в День Петра и Павла в церкви не венчали молодых. Ведь считалось, что те, кто женится в этот день, быстро разойдутся.

Верующая ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Какие существуют приметы в День Петра и Павла

Если в праздник Петра и Павла кует кукушка — стоит ждать беды.

Если 29 июня идет дождь — может пропасть урожай картофеля.

Если на Петра и Павла солнечный день, год будет добрым и счастливым.

Если в праздник будет жара, то на Рождество — мороз.

Верующие в церкви в праздник Петра и Павла. Фото: google.com

Какую молитву прочесть в День Петра и Павла

В этот праздник можно обратиться к небесам. Апостолы Петр и Павел обязательно услышат все молитвы верующих. Молиться можно как в церкви, так и дома, главное делать это от чистого сердца со светлыми помыслами.

Главная молитва к святым апостолам Петру и Павлу

"О, преславные апостолы Петр и Павел, что души за Христа отдали и кровью вашей ниву Его удобрили! Услышьте детей ваших духовных молитвы и вздохов, сердцем скорбящим ныне принесены. Ибо беззакониями омрачены и потому бедствиями, как облаками, обложены, елею же доброй жизни не имеем вовсе и не можем противиться волкам хищным, которые лишить нас наследия Божия нагло пытаются. О, сильные! Понесите немощи наши, не удаляйтесь духом от нас, чтобы не избавились совсем от любви Божией, но крепким покровительством вашим нас защитите, чтобы помиловал Господь всех нас, молитв ваших совета, чтобы уничтожил рукописание неизмеримых грехов наших и чтобы уподобил со всеми святыми блаженного Царства и Брака. Агнца Своего, Ему же честь и Слава, и благодарение и поклонение, во веки веков. Аминь".

Напомним, в это воскресенье, 30 июня, украинские верующие будут отмечать День всех святых украинского народа. Мы рассказываем, что известно о празднике, какие есть традиции и важные запреты.

Также советуем воспользоваться церковным календарем праздников и памятных дат на июль 2024 года. Он поможет вам не пропустить главные религиозные события месяца.