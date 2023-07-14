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РФ продовжує незаконно етапувати кримських політв’язнів на свою територію, — Лубінець

14 липня 2023 12:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ продовжує незаконно етапувати кримських політв’язнів на свою територію, — Лубінець
Кримська активістка Ірина Данилович. Фото: "Кримський процес"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія продовжує незаконно етапувати кримських політв’язнів на свою територію. Громадяни РФ вкотре порушують міжнародне гуманітарне право.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.

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Етапування кримських політв’язнів

"Отримав інформацію, що політув’язнену громадянську журналістку, кримську активістку Ірину Данилович, незаконно засуджену до майже 7 років позбавлення волі, етапують 17 липня з тимчасово окупованого Криму до російського Краснодара", — розповів Лубінець.

Адміністрація Сімферопольського СІЗО не звернула уваги на факт погіршення стану її здоров’я та необхідність негайної медичної допомоги. 

За словами Лубінця, Данилович жодного разу не отримала кваліфікованого лікування під час перебування в слідчому ізоляторі. В активістки загострилася хвороба вух. Вона страждає на постійний головний біль та має порушення координації рухів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини вкотре звертає увагу міжнародної спільноти, адже Росія продовжує порушувати Женевську конвенцію.

До того ж росіяни хочуть незаконно етапувати з Криму до Балашова Саратовської області ще двох політв’язнів — Фархода Базарова та Меджита Абдурахманова.

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Кримські політв'язні Фарход Базаров та Меджит Абдурахманов. Фото: "Кримська солідарність"

"Такими діями Росія порушує норми міжнародного гуманітарного права: статті 49 IV Женевської конвенції, яка забороняє державі-окупанту примусове переміщення цивільних осіб з окупованої території на свою", — наголосив Лубінець.

Він додав, що світова спільнота повинна вимагати від РФ доступу до місць утримання всіх незаконно ув’язнених українців та негайного їх звільнення.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни переводять політв’язнів з Криму у таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області. За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор.

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