РФ продолжает незаконно этапировать крымских политзаключенных на свою территорию, — Лубинец
Россия продолжает незаконно этапировать крымских политзаключенных на свою территорию. Граждане РФ в очередной раз нарушают международное гуманитарное право.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
Этапирование крымских политзаключенных
"Получил информацию, что политзаключенную гражданскую журналистку, крымскую активистку Ирину Данилович, незаконно приговоренную к почти 7 годам лишения свободы, этапируют 17 июля с временно оккупированного Крыма в российский Краснодар", — рассказал Лубинец.
Администрация Симферопольского СИЗО не обратила внимания на факт ухудшения ее здоровья и необходимость немедленной медицинской помощи.
По словам Лубинца, Данилович ни разу не получила квалифицированного лечения во время пребывания в следственном изоляторе. У активистки обострилась болезнь ушей. Она страдает постоянной головной болью и имеет нарушение координации движений.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека еще раз обращает внимание международного сообщества, ведь Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию.
К тому же россияне хотят незаконно этапировать из Крыма в Балашов Саратовской области еще двух политзаключенных — Фархода Базарова и Меджита Абдурахманова.
"Такими действиями Россия нарушает нормы международного гуманитарного права: статьи 49 IV Женевской конвенции, которая запрещает государству-оккупанту принудительное перемещение гражданских лиц с оккупированной территории на свою", — подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что мировое сообщество должно потребовать от РФ доступа к местам содержания всех незаконно заключенных украинцев и немедленного их освобождения.
Напомним, россияне переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно захваченном селе Чонгар Херсонской области. По информации Крымской правозащитной группы, часть политических заключенных из Крыма переводят в неофициальный следственный изолятор.