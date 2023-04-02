"Долой московского попа": в Хмельницком сотни людей собрались возле собора

Митинги возле собора в Хмельницком

В воскресенье, 2 апреля, вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора, где произошла драка, собрались люди. Они скандируют "Долой московского попа".

Об этом сообщает "Суспільне".

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Отмечается, что вблизи собора собралось не менее 50 человек. Люди говорят, что хотят услышать объяснение, почему избили военного. С ними общается священник храма Александр Рыбчинский.

Что известно о драке в Хмельницком

Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык обнародовал видео, как в Хмельницком священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на мужчину в форме Вооруженных сил Украины прямо в церкви.

Инцидент произошел после того, как военный спросил: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

После этого священники набросились на военного.

По информации депутата, на видео военный Артур Ананьев, с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. На войне мужчина получил контузию и черепно-мозговую травму.

В Украинской православной церкви также отреагировали на событие. В заявлении на их сайте указано, что этот "переодетый в военного провокатор совершил разбой" в Хмельницком кафедральном соборе.

В полиции рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В управлении Нацполиции области добавили, что также по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство".

Реакция Хмельницкой ОВА

Первый заместитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин отреагировал на инцидент с избиением военнослужащего в одном из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Он призвал жителей области "снизить градус напряжения" и дождаться выводов правоохранителей по поводу этого инцидента.

Тюрин отметил, что правоохранители расследуют инцидент и уже в скором времени дадут правовую оценку действиям обеих сторон.

"Со своей стороны хотел бы напомнить, что мы живем в европейской цивилизованной стране, где властвует верховенство права. Мы не московить и не будем уподобляться их путям конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям, мы будем любые конфликты разрешать в правовой" и законный способ", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что любые конфликты должны разрешаться правовым способом.

Напомним, после драки в Хмельницком, когда священники Украинской православной церкви Московского патриархата напали на военного прямо в храме, городской голова Хмельницкого Александр Симчишин призвал запретить УПЦ МП в Украине. Он также выразил свое возмущение действиями полицейских, составивших протокол о правонарушениях на военного.

Фото: Суспільне