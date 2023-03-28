Как уволиться с военной службы — официальные основания

В случае увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт

В Украине уже более года идет полномасштабная война и действует военное положение, во время которого украинские военные несут службу до введения в действие приказа о демобилизации. Однако есть основания, позволяющие уволиться.

Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе", который предусматривает причины для увольнения с военной службы и продолжительности службы во время войны и в мирное время.

Увольнения с военной службы ― какие есть основания в военное время

По законодательству, военные служат для введения в действие приказа о демобилизации (статья 23 Закона), завершения военного положения или основания для увольнения со службы (статья 26).

Во время военного положения есть следующие основания, позволяющие военнослужащему уволиться со службы:

По возрасту ― достижение предельного возраста пребывания на военной службе. По состоянию здоровья ― должно быть постановление военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Если человек осужден и вступил в законную силу обвинительный приговор суда о наказании в виде ареста, ограничении свободы или лишении воинского звания. В связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения. В связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы. В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход. Военнослужащие-женщины ― в связи с беременностью. Военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста. Один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет. Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Рапорт на увольнение с военной службы

В случае увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт по команде, в котором указывается основание увольнения и подтверждающие ее документы.

В рапортах указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о желании/нежелании проходить службу в военном

резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности; согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);

районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Представление рапорта "по команде" означает направление его в порядке подчинения прямому командиру, который после рассмотрения и удовлетворения передает своему непосредственному командиру с отметкой о собственном ходатайстве по соответствующего вопроса. И так далее командиру воинской части или другого должностного лица, наделенного правом решать вопросы по существу.

Только в случае непринятия, нерассмотрения или неудовлетворения рапорта, он представляется косвенному, старшему командиру с объяснением причин такой подачи. И так должностному лицу, которое наделено правом увольнения подчиненного военнослужащего со службы или отмены решений предыдущих командиров.

Рапорт должен дойти до последнего звена с ходатайствами прямых командиров (начальников) или обоснованием их отсутствия. Для удобства в рапорте можно сразу указывать всех командиров от прямого к командиру воинской части, но фактически подавать по команде и проставлять соответствующие пометки представления, получения и ходатайства в дальнейшем более низким командиром высшему.

Увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам осуществляется при наличии оригиналов документов, подтверждающих такое основание увольнения.

Что нужно знать

Заметьте, основания для освобождения от военной службы и основания для отсрочки от мобилизации, изложенные в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, отличаются, поэтому наличие оснований для отсрочки не означает, что гражданин имеет право уволиться с военной службы.

Важно! Если лицо, имеющее право на отсрочку, не воспользовалось своим правом в ТЦК, прошло военно-врачебную комиссию и получило мобилизационное распоряжение, оно теряет право на отсрочку.

Правила об увольнении военнослужащих, принимающих непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий, только после завершения выполнения задач в интересах обороны и не позднее трех месяцев со дня представления рапорта на увольнение с военной службы, распространяются на контрактников по ч. 5 ст. 26, а не мобилизованных по ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее мы рассказывали, кто имеет право служить по месту жительства.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.