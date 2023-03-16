Служба за місцем проживання: хто з мобілізованих має право

Хто та у якому випадку має звертатися з рапортом до командира частини

В українському законодавстві прописані категорії військовозобов'язаних осіб, які мають право проходити службу в ЗСУ за місцем проживання. Проте на ділі це не завжди відбувається.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив хто має таке право та що має зробити мобілізований, щоб служити за місцем проживання.

Служба за місцем проживання — закон

За словами експерта, категорії громадян, які мають право служити лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Які категорії осіб можуть проходити службу за місцем проживання

Кравець зазначає, що в вищезгаданому законі визначено лише три категорії:

особи з інвалідністю;

багатодітні батьки;

батьки дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

Як проходити службу за місцем проживання

Як зазначає Кравець, як правило, цього не дотримуються. І людину, яка прописана у Львівській області, можуть відправити під Слов'янськ.

Проте, якщо людина з вищеназваних категорій бажає проходити службу за місцем проживання, то вона може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити лише в регіоні, де зареєстрована. В такому разі її повинні перевести, підкреслює фахівець.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.

Також ми писали, що ті військовозобов'язані, які добровільно приходять до ТЦК, не чекаючи повістки, та підписують контракт, можуть обирати, де нести службу.

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.