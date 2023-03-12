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Як вступити до армії на небойову спеціальність: поради військового експерта

12 березня 2023 06:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Як потрапити до ЗСУ на небойову спеціальність — поради військового експерта
Військовий експерт дав дійсно дієві поради
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Чоловіки, яких не беруть до ЗСУ через стан здоров’я та не випускають з країни, можуть спробувати піти на альтернативну службу.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі

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Жданов пояснив, що робити чоловікам, яких не беруть до ЗСУ через стан здоров’я і при цьому не випускають з країни.

За його словами, в такому випадку можна спробувати піти на альтернативну службу або отримати довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, яка дозволить виїхати за межі України.

"Сходіть до воєнкомату, нехай вас направлять на військово-лікарську комісію, пройдіть її, і вона вам дасть медичний висновок. Якщо у ньому буде написано, що ви не придатні для служби в армії, вас випустять за кордон. Або ви маєте своє прохання викласти представникові військомату і сказати, що ви можете працювати у якихось обслуговуючих організаціях, на кшталт альтернативної служби, а не у бойових частинах. До речі, це буде зараховано як трудова мобілізація", – розповів Жданов.

Як потрапити до ЗСУ на небойову спеціальність

Раніше ми писали про перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, адвокат Андрій Карпенко розповів, що робити мобілізованим, яким віра не дозволяє брати зброю до рук та чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання.

Також ми розповідали, як мобілізують безробітних за новими правилами обліку військовозобов'язаних. Особа, яка мала статус безробітного, під час мобілізації знімається з реєстрації у центрі зайнятості.

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