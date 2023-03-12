Як потрапити до ЗСУ на небойову спеціальність — поради військового експерта

Військовий експерт дав дійсно дієві поради

Чоловіки, яких не беруть до ЗСУ через стан здоров’я та не випускають з країни, можуть спробувати піти на альтернативну службу.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Жданов пояснив, що робити чоловікам, яких не беруть до ЗСУ через стан здоров’я і при цьому не випускають з країни.



За його словами, в такому випадку можна спробувати піти на альтернативну службу або отримати довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, яка дозволить виїхати за межі України.



"Сходіть до воєнкомату, нехай вас направлять на військово-лікарську комісію, пройдіть її, і вона вам дасть медичний висновок. Якщо у ньому буде написано, що ви не придатні для служби в армії, вас випустять за кордон. Або ви маєте своє прохання викласти представникові військомату і сказати, що ви можете працювати у якихось обслуговуючих організаціях, на кшталт альтернативної служби, а не у бойових частинах. До речі, це буде зараховано як трудова мобілізація", – розповів Жданов.

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