Как попасть в ВСУ на небоевую специальность — советы военного эксперта

Как вступить в армию на небоевую специальность: советы военного эксперта
Мужчины, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и не выпускают из страны, могут попытаться пойти на альтернативную службу.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.
-
Завтра Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров
-
Определены лауреаты премии имени Тараса Шевченко: перечень
-
Ядерный истребитель США пролетел вдоль границы рф: детали
-
В течение дня оккупанты обстреляли две громады Сумской области
-
Оккупанты обстреливают поля Украины, чтобы убить экономику, — NYT
-
Мудрик получил похвалу от Поттера, но не спасся от мемов в стиле "007"
-
ВСУ за неполные сутки уменьшили российские войска под Бахмутом на полтысячи воинов, — Череватый
-
Залужный обсудил с генералом Марком Милли оборонные нужды Украины
-
Оккупанты устроили полигон прямо над Мелитополем, — Федоров
-
Масштабное ДТП в Венгрии: на трассе столкнулось 42 автомобиля, начался пожар
Жданов объяснил, что делать мужчинам, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и при этом не выпускают из страны.
По его словам, в таком случае можно попытаться пойти на альтернативную службу или получить справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, которая позволит выехать за пределы Украины.
"Сходите в военкомат, пусть вас направят на военно-врачебную комиссию, пройдите ее, и она вам даст медицинское заключение. Если в нем будет написано, что вы не пригодны для службы в армии, вас выпустят за границу. Или вы имеете свою просьбу выложить представителю военкомата и сказать, что вы можете работать в каких-то обслуживающих организациях, вроде альтернативной службы, а не в боевых частях. Кстати, это будет засчитано как трудовая мобилизация", — рассказал Жданов.
Ранее мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.
Напомним, адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.
Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.