Как попасть в ВСУ на небоевую специальность — советы военного эксперта

Военный эксперт дал действительно действенные советы

Мужчины, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и не выпускают из страны, могут попытаться пойти на альтернативную службу.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Жданов объяснил, что делать мужчинам, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и при этом не выпускают из страны.



По его словам, в таком случае можно попытаться пойти на альтернативную службу или получить справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, которая позволит выехать за пределы Украины.



"Сходите в военкомат, пусть вас направят на военно-врачебную комиссию, пройдите ее, и она вам даст медицинское заключение. Если в нем будет написано, что вы не пригодны для службы в армии, вас выпустят за границу. Или вы имеете свою просьбу выложить представителю военкомата и сказать, что вы можете работать в каких-то обслуживающих организациях, вроде альтернативной службы, а не в боевых частях. Кстати, это будет засчитано как трудовая мобилизация", — рассказал Жданов.

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