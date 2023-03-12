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Как вступить в армию на небоевую специальность: советы военного эксперта

12 марта 2023 06:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Как попасть в ВСУ на небоевую специальность — советы военного эксперта
Военный эксперт дал действительно действенные советы
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Мужчины, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и не выпускают из страны, могут попытаться пойти на альтернативную службу.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

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Жданов объяснил, что делать мужчинам, которых не берут в ВСУ из-за состояния здоровья и при этом не выпускают из страны.

По его словам, в таком случае можно попытаться пойти на альтернативную службу или получить справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, которая позволит выехать за пределы Украины.

"Сходите в военкомат, пусть вас направят на военно-врачебную комиссию, пройдите ее, и она вам даст медицинское заключение. Если в нем будет написано, что вы не пригодны для службы в армии, вас выпустят за границу. Или вы имеете свою просьбу выложить представителю военкомата и сказать, что вы можете работать в каких-то обслуживающих организациях, вроде альтернативной службы, а не в боевых частях. Кстати, это будет засчитано как трудовая мобилизация", — рассказал Жданов.

Как попасть в ВСУ на небоевую специальность

Ранее мы писали о перечне заболеваний, с которыми призывника могут временно или пожизненно освободить от военной службы в мирное время и во время действия военного положения.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко рассказал, что делать мобилизованным, которым вера не позволяет брать оружие в руки и можно ли избежать мобилизации по религиозным убеждениям.

Также мы рассказывали, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.

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