Служба по месту жительства: кто из мобилизованных имеет право

Кто имеет право служить по месту жительства: три категории
В украинском законодательстве прописаны категории военнообязанных лиц, имеющих право проходить службу в ВСУ по месту жительства. Однако на самом деле это не всегда происходит.
Адвокат Ростислав Кравец объяснил, кто имеет такое право и что должен сделать мобилизованный, чтобы служить по месту жительства.
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Служба по месту жительства — закон
По словам эксперта, категории граждан, имеющих право служить только добровольно по собственному желанию и месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Какие категории лиц могут проходить службу по месту жительства
Кравец отмечает, что в вышеупомянутом законе определены только три категории:
- лица с инвалидностью;
- многодетные родители;
- родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.
Как проходить службу по месту жительства
Кравец отмечает, как правило, этого не придерживаются. И человека, прописанного во Львовской области, могут отправить под Славянск.
Однако если человек из вышеназванных категорий хочет проходить службу по месту жительства, то он может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. В таком случае его должны перевести, подчеркивает специалист.
Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.
Также мы писали, что те военнообязанные, которые добровольно приходят в ТЦК, не дожидаясь повестки и подписывают контракт, могут выбирать, где нести службу.
Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.