Служба по месту жительства: кто из мобилизованных имеет право

Кто и в каком случае должен обращаться с рапортом к командиру части

В украинском законодательстве прописаны категории военнообязанных лиц, имеющих право проходить службу в ВСУ по месту жительства. Однако на самом деле это не всегда происходит.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, кто имеет такое право и что должен сделать мобилизованный, чтобы служить по месту жительства.

Служба по месту жительства — закон

По словам эксперта, категории граждан, имеющих право служить только добровольно по собственному желанию и месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие категории лиц могут проходить службу по месту жительства

Кравец отмечает, что в вышеупомянутом законе определены только три категории:

лица с инвалидностью;

многодетные родители;

родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.

Как проходить службу по месту жительства

Кравец отмечает, как правило, этого не придерживаются. И человека, прописанного во Львовской области, могут отправить под Славянск.

Однако если человек из вышеназванных категорий хочет проходить службу по месту жительства, то он может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. В таком случае его должны перевести, подчеркивает специалист.

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Также мы писали, что те военнообязанные, которые добровольно приходят в ТЦК, не дожидаясь повестки и подписывают контракт, могут выбирать, где нести службу.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.