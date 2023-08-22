Как узнать свой характер по форме бровей – интересный тест

Молодая девушка, которая показывает свои брови крупным планом. Фото: Freepik

Каждый человек в жизни ведет себя по-разному из-за своего характера, который буквально управляет им. Мы подготовили для вас интересный тест, по которому можно определить, над какими чертами характера стоит поработать, а какие черты нужно развивать.

Новини.LIVE предлагает пройти психологический тест на характер по форме бровей.

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Специалисты утверждают, что характер человека зависит от формы и вида его бровей. Чтобы узнать, что вам нужно в себе изменить, а какие собственные качества лучше развивать, просто определите форму своих бровей, посмотрев на картинку.

Тест на характер по форме бровей. Фото: УНИАН

Результаты

1 — густые брови

Вы свободолюбивый человек, который ценит естественную красоту, и точно знаете, какой дорогой нужно идти в жизни. Вы очень серьезно относитесь ко всем делам и слушаете собственный разум, а не руководствуетесь эмоциями. Вы привыкли все планировать в жизни, а вашей лучшей чертой является дальновидность.

Скорее всего, вы выбираете профессию, способную помочь вам реализовать себя. Вы любите быть активными и рисковать, благодаря чему можно стать успешным бизнесменом. Вы умеете общаться с людьми, но из-за стремления отстаивать свое мнение часто конфликтуете с теми, кто имеет больший авторитет.

2 — тонкие брови

Вы постоянно в чем-то сомневаетесь, спрашиваете советы у окружающих, задумываетесь о ситуациях, которых еще не было, и переживаете за будущее. Всё это может мешать вам полноценно жить.

Для вас лучшим вариантом является работа, где не нужно постоянно общаться с людьми. В отношениях вы тоже более пассивны, а в жизни просто "плывете по течению". Вы очень застенчивый и закрытый человек, а если целей, которые вы перед собой поставили, вы не можете достичь, у вас начинается депрессия.

3 — брови-дуги

Если вы посмотрели на свои брови и нашли на них форму дуги, значит вы являетесь лидером и очень амбициозным человеком. Вы любите быть на первом месте и преувеличивать события. Вы очень образованный человек, имеете высокий уровень эмоциональности и открытости.

Вы любите и умеете брать на себя ответственность, поэтому и работу для себя вы выбираете такую же. Вы очень самоуверенный человек, поэтому чаще других умеете добиваться успеха. Впрочем, отношения у вас больше похожи на какое-то сражение, чем на спокойную жизнь.

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