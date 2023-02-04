В Украине 5 февраля ожидается морозная погода со снегом

Температура воздуха местами будет достигать 16 градусов мороза

Погода в Украине в воскресенье, 5 февраля, местами будет снежной. Прогнозируются морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра ожидается снег, днем в Крыму с дождем. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза, в восточных и южных областях около 0°; в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза; в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Погода в Киевской области

5 февраля в Киевской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза;

в Киеве ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

Напомним, с начала новой недели в Украину придут морозы. Температура воздуха ночью будет достигать -10°, а днем до -7°.

Также мы писали, что на биостанции в поселке Гайдары Харьковской области сурок Тимко спрогнозировал, что весна этого года начнется в середине марта. Кроме того, Тимку задали вопрос о том, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми. Бабак выбрал свеклу.

Добавим, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.