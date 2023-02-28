Местами мокрый снег: народный синоптик рассказала про погоду в первый день весны
В среду, 1 марта, в Украине ожидается сухая погода. Впрочем, в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен ожидается небольшой мокрый снег.
Об этом сообщила народный синоптик Наталия Диденко.
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Погода в Украине
Диденко сообщает, что в первый день весны, ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь составит -1…-5°С, в течение дня среды предполагается от 2 до 5 градусов тепла, в южной части Украины и в Закарпатье 5-10 градусов тепла.
Погода в Киеве
По словам народного синоптика, в Киеве не будет существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки до -3°С, а днем будет 1-3 градуса тепла. Ветер будет северо-западный.
Напомним, что на Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.
В ближайшее время погода в Украине начнет снова радовать теплом. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха весной может быть выше нормы на 1-2⁰С.