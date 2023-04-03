Реестр уклонистов в Украине — адвокат пояснил, что с ним не так

Для появления реестра уклонистов в Украине одного законопроекта недостаточно, считает адвокат

Одна из тем, которая на днях изрядно взбудоражила украинское общество, — создание так называемого реестра уклонистов, куда будут вносить тех, кто как минимум дважды проигнорировал повестку. При этом данные уклонистов от службы будут открытыми и общедоступными.

Адвокат Максим Дзиковский в комментарии изданию "Фокус", рассказал, что не так с появлением реестра лиц, уклоняющихся от мобилизации.

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Реестр уклонистов или нарушение защиты персональных данных

Дзиковский отмечает, что одного законопроекта недостаточно для внедрения в стране такого реестра, поскольку нужно еще вносить изменения в закон о защите персональных данных.

Это уже будет фактически нарушением прав человека, ведь речь идет о разглашении защищенных законодательством персональных данных.

"Даже если в украинское законодательство будут внесены соответствующие изменения, то, безусловно, ЕСПЧ признает это нарушением права уважения частной жизни", — подчеркнул адвокат.

Почему в реестре уклонистов нет необходимости

Дзиковский убежден, что в подобном реестре нет нужды, ведь за уклонение от мобилизации уже предусмотрена ответственность, а именно административная или даже уголовная.

"Этого вполне достаточно для того, чтобы человек все же пришел в центр комплектования", — уверен специалист.

Кроме того, добавил он, никто не имеет права называть человека "уклонистом" без соответствующего решения суда.

Что известно о реестре уклонистов в Украине

О создании такого открытого списка уклоняющихся от мобилизации заявил нардеп, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

По его словам, он лично участвует в создании соответствующего законопроекта. Документ будет предусматривать внесение изменений в закон о реестре военнообязанных, где отдельно планируется создать подреестр или субрегистр.

Планируется сделать данные уклоняющихся от призыва публично доступными. Обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклоняющегося. Однако пока власти не знают, как решить вопрос с нарушением защиты персональных данных и над документом закона все еще работают.