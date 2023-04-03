Реєстр ухилянтів в Україні — адвокат пояснив, що з ним не так

Для появи реєстру ухилянтів в Україні одного законопроєкту недостатньо, вважає адвокат

Одна з тем, яка днями неабияк розбурхала українське суспільство, — створення так званого реєстру ухилянтів, до якого вноситимуть тих, хто як мінімум двічі проігнорував повістку. При цьому дані ухилянта від служби будуть відкритими й загальнодоступними.

Адвокат Максим Дзіковський в коментарі виданню "Фокус", розповів, що не так з появою реєстру осіб, що ухиляються від мобілізації.

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Реєстр ухилянтів або порушення захисту персональних даних

Дзіковський зазначає, що одного законопроєкту недостатньо для впровадження в країні такого реєстру, оскільки треба ще вносити зміни до закону про захист персональних даних.

Це вже буде фактично порушенням прав людини, адже йдеться про розголошення захищених законодавством персональних даних.

"Навіть якщо в українське законодавство будуть внесені відповідні зміни, то, безумовно, ЄСПЛ визнає це порушенням права на повагу до приватного життя", — наголосив адвокат.

Чому в реєстрі ухилянтів немає потреби

Дзіковський переконаний, що у подібному реєстрі немає потреби, адже за ухилення від мобілізації вже передбачена відповідальність, а саме адміністративна або й навіть кримінальна.

"Цього цілком достатньо для того, щоб людина все ж таки прийшла до центру комплектування", — впевнений фахівець.

Крім того, додав він, ніхто немає права називати людину "ухилянтом" без відповідного рішення суду.

Що відомо про реєстр ухилянтів в Україні

Про створення такого відкритого списку тих, хто ухиляється від мобілізації заявив нардеп, представник президента у парламенті Федор Веніславський.

За його словами, він особисто бере участь у створенні відповідного законопроєкту. Документ передбачатиме внесення змін до закону про реєстр військовозобов'язаних, де окремо планується утворити підреєстр або субрєєстр.

Планується зробити дані тих, хто ухиляється від призову публічно доступними. Оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного громадського тиску на ухилянта. Проте поки що влада не знає, як вирішити з порушенням захисту персональних даних й над документом закону все ще працюють.