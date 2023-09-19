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Что в Украине и мире празднуют 19 сентября: именины, известные именинники

19 сентября 2023 06:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 19 сентября – именины, известные именинники, праздники в Украине и мире
Мужчина и женщина, которые ставят свечи в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

19 сентября украинцы и все люди в мире отмечают такие интересные праздники, как День рождения смайла и Международный день пирата. По церковному календарю 19 сентября считается днем памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Новини.LIVE подробно рассказывает о церковном празднике, всех праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся украинских именинниках.

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Церковный праздник 19 сентября

Верующие в церкви чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые очень пострадали за то, что верили во Христа. Однажды в городе Антиохии был языческий праздник, куда пришли Трофим и Савватий, которые стали молиться Господу наставить язычников на верный путь.

Но их сразу схватили и привели к правителю, перед которым мужчины отказывались отречься от Иисуса Христа, поэтому их стали пытать. Из-за этого Савватия не стало, а Трофима отправили на жесткие мучения в другой город.

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт.
Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт. Фото иллюстративное: УНИАН

Он туда шел три дня в железных сапогах с острыми гвоздями, а когда он дошел, его сразу же посадили в тюрьму. Там к нему приходил христианин Доримедонт, который был в этом городе сенатором. Он омыл раны Трофима, а за это мучители его тоже посадили в тюрьму. Когда они снова отказались отречься от Господа, их убили мечом.

Праздники в Украине и мире 19 сентября

В этот день украинский народ и люди в мире отмечают День рождения смайла. Однажды, в 1963 году, известный художник Харви Болл нарисовал улыбающееся лицо, которое потом стало символом страховой компании. Но настоящий смайл в Сети создал Скотт Фалман, предложивший коллегам показывать свои эмоции знаками.

Мужчина, показывающий смайлики в своем телефоне
Человек, показывающий смайлики в своем телефоне. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, в этот день отмечается Международный день пирата, созданный в США. В 1995 году Марк Саммерс играл со своим другом Джоном Бауром в ракетболл, во время которого они случайно начали использовать сленг пиратов, о чем в 2002 году написал Дэйв Барри в журнале.

Именины 19 сентября

Свои именины в этот день празднуют такие люди, как:

  • Архип
  • Давид
  • Кирик
  • Кирилл
  • Макар
  • Михаил

Талисманом именинника в этот день считается такой камень, как гелиотроп, о котором впервые написали в египетском папирусе. В старину предки верили, что этот камень способен вылечить воспаление и простуду, а также укрепить здоровье после тяжелой болезни.

Гелиотроп
Гелиотроп, являющийся талисманом именинника 19 сентября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники 19 сентября

В этот день родились такие известные украинцы, как:

  • известный писатель Адриан Кащенко (1858 год)
  • композитор Евгений Станкович (1942 год)
  • известная биатлонистка и чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима (1990 год)

Напомним, мы писали о том, как появился День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине могут пересмотреть даты профессиональных праздников.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в сентябре 2023 года.

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