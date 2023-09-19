Яке сьогодні свято 19 вересня – іменини, відомі іменинники, свята в Україні та світі

Чоловік і жінка, які ставлять свічки у церкві. Фото: Freepik

19 вересня українці та всі люди у світі відзначають такі цікаві свята, як День народження смайла та Міжнародний день пірата. За церковним календарем 19 вересня вважається днем пам’яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.

Новини.LIVE детально розповідає про церковне свято, всі свята в Україні та світі, іменини та видатних українських іменинників.

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Церковне свято 19 вересня

Віряни у церкві вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, які дуже постраждали за те, що вірили у Христа. Одного разу у місті Антіохії було язичницьке свято, куди прийшли Трохим і Саватій, які почали молитися до Господа наставити язичників на вірний шлях.

Але їх одразу схопили та привели до правителя, перед яким чоловіки відмовлялися відректися від Ісуса Христа, тому їх почали катувати. Через це Саватія не стало, а Трохима відправили на жорсткі муки до іншого міста.

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт. Фото ілюстративне: УНІАН

Він туди йшов три дні у залізних чоботях із гострими цвяхами, а коли він дійшов, його одразу ж посадили до в’язниці. Там до нього приходив християнин Доримедонт, який був у цьому місті сенатором. Він омив рани Трохима, а за це мучителі його також ув’язнили. Коли вони знову відмовилися зректися Господа, їх забили мечем.

Свята в Україні та світі 19 вересня

У цей день український народ і люди у світі відзначають День народження смайла. Одного разу, у 1963 році, відомий художник Гарві Болл намалював усміхнене обличчя, яке потім стало символом страхової компанії. Але справжній смайл в Мережі створив Скотт Фалман, який запропонував колегам показувати свої емоції знаками.

Чоловік, який показує смайлики в своєму телефоні. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, у цей день відзначається Міжнародний день пірата, який був створений у США. У 1995 році Марк Саммерс грав зі своїм другом Джоном Бауром у ракетбол, під час якого вони випадково почали використовувати сленг піратів, про що у 2002 році написав Дейв Баррі у журналі.

Іменини 19 вересня

Свої іменини у цей день святкують такі люди, як:

Архип

Давид

Кирик

Кирило

Макар

Михайло

Талісманом іменинника цього дня вважається такий камінь, як геліотроп, про який вперше написали у єгипетському папірусі. У давнину предки вірили, що цей камінь здатний вилікувати запалення та застуду, а також зміцнити здоров’я після важкої хвороби.

Геліотроп, який є талісманом іменинника 19 вересня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники 19 вересня

У цей день народилися такі відомі українці, як:

відомий письменник Адріан Кащенко (1858 рік)

композитор Євген Станкович (1942 рік)

відома біатлоністка і чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима (1990 рік)

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