Немецкая овчарка дома — что стоит знать прежде, чем заводить ее

Пес породы Немецкая овчарка в квартире. Фото: Pinterest

Немецкая овчарка — это достаточно большая по размеру собака, поэтому для того, чтобы ее держать дома, нужно иметь большое пространство. Мы рассказываем, можно ли держать собаку этой породы в квартире и что следует знать об ее индивидуальных особенностях.

Новини.LIVE объясняет, можно ли держать овчарку дома.

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Можно ли заводить немецкую овчарку в квартире

Прежде, чем заводить эту породу собак дома, следует обратить внимание на нечто важное. Речь идет об особенностях, из-за которых придется иметь некоторые проблемы.

Выпадение шерсти

Следует понимать, что эта порода собак сбрасывает свой шерстяной покров дважды в год. Поэтому хозяевам нужно будет либо смириться с ворсом на полу, либо пылесосить и мыть пол по несколько раз в день.

Специфический аромат

Также следует обратить внимание и на то, какой запах имеет немецкая овчарка, поэтому если не мешает этот аромат, можете смело заводить эту породу собак у себя дома.

Немецкая овчарка дома. Фото: Freepik

Высокая стоимость питания

Не секрет, что большая собака нуждается в большом количестве качественного корма, чтобы хорошо наесться и не иметь проблем со здоровьем. Поэтому следует готовиться к тому, что вам нужно будет хорошо потратиться на питание немецкой овчарки.

Особенности транспортировки

Транспортировка любой собаки требует автомобиля или большого терпения при пользовании общественным транспортом. Поэтому на это тоже следует обратить внимание перед тем, как заводить эту собаку в своем доме или квартире.

Собака породы Немецкая овчарка в машине. Фото: Freepik

Сила и вес

Удержать такую массивную собаку на поводке является довольно нелегкой задачей, поэтому ребенку не стоит доверять выгуливать ее. Чтобы поднять немецкую овчарку для разных ветеринарных манипуляций, следует воспользоваться помощью взрослого мужчины.

Любой щенок постоянно грызет обувь хозяев, но большая собака способна на большие разрушения. Имея дома немецкую овчарку, придется страдать от повреждения некоторой мебели и свежего ремонта. К тому же, первые полгода своей жизни эта собака будет оставлять лужи после себя.

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