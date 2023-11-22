Німецька вівчарка вдома — що варто знати перш, ніж заводити її

Пес породи Німецька вівчарка у квартирі. Фото: Pinterest

Німецька вівчарка — це досить великий за розміром собака, тому для того, щоб його тримати вдома, потрібно мати великий простір. Ми розповідаємо, чи можна тримати собаку цієї породи в квартирі та що варто знати про її індивідуальні особливості.

Новини.LIVE пояснює, чи можна тримати вівчарку вдома.

Читайте також:

Чи можна заводити німецьку вівчарку в квартирі

Перш, ніж заводити цю породу собак вдома, варто звернути увагу на дещо важливе. Йдеться про особливості, через які доведеться мати деякі проблеми.

Випадіння шерсті

Варто розуміти, що ця порода собак скидає свій шерстяний покрів двічі на рік. Тому господарям потрібно буде або змиритися з ворсом на підлозі, або ж пилососити та мити підлогу по декілька разів на день.

Специфічний аромат

Також слід звернути увагу і на те, який запах має німецька вівчарка, тому якщо не заважає цей аромат, можете сміливо заводити цю породу собак у себе вдома.

Німецька вівчарка вдома. Фото: Freepik

Висока вартість харчування

Не секрет, що великий собака потребує великої кількості якісного корму, щоб добре наїстися і не мати проблем зі здоров’ям. Тому варто готуватися до того, що вам потрібно буде добре витратитися на харчування німецької вівчарки.

Особливості транспортування

Транспортування будь-якого собаки потребує автомобілю або великого терпіння під час користування громадським транспортом. Тому на це теж слід звернути увагу перед тим, як заводити цього собаку у своєму будинку або квартирі.

Собака породи Німецька вівчарка у машині. Фото: Freepik

Сила і вага

Втримати такого масивного собаку на повідку є досить нелегкою задачею, тому дитині не варто довірять вигулювати його. Щоб підняти німецьку вівчарку для різних ветеринарних маніпуляцій, варто скористатися допомогою дорослого чоловіка.

Будь-яке цуценя постійно гризе взуття господарів, але великий собака здатний на більші руйнування. Маючи вдома німецьку вівчарку, доведеться страждати від пошкодження деяких меблів і свіжого ремонта. До того ж, перші пів року свого життя цей собака залишатиме калюжі після себе.

Нагадаємо, ми писали про те, яких пород собак найважче дресирувати.

Раніше ми розповідали про те, чи варто заводити вдома собаку породи Лабрадор.

Також ми повідомляли про те, які особливості характеру мають пітбулі.