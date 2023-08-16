Какой сегодня праздник 16 августа – именины, известные именинники, день для Украины и мира

Молодая девушка, которая запускает воздушного змея. Фото: Freepik

16 августа люди в Украине и мире отмечают Всемирный день воздушных змеев, а также День мужской красоты. При этом, верующие в церкви чтят память преподобного Антония Римлянина, который жил на большом камне на острове целый год.

Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине и мире, о церковном значении, об именинах и известных людях, которые родились 16 августа.

Читайте также:

Какой день 16 августа?

Кого чествуют верующие?

16 августа в церкви почитается память преподобного Антония Римлянина, который появился на свет в Риме в 1067 году в благочестивой семье. К сожалению, когда ему было немного лет, у него не стало родителей, поэтому он раздал свое наследство беднякам и стал монахом.

Преподобный Антоний Римлянин. Фото иллюстративное: УНИАН

Он прожил 20 лет в пустынном ските, а после того, как латиняне гонялись за православными, его братия разошлась. Поэтому он начал кочевать по миру, но нашел большой камень на безлюдном берегу и прожил там целый год в посте и молитвах.

Что означает этот день для Украины и мира?

16 августа в Украине и мире отмечают Всемирный день воздушных змеев, которые люди использовали на протяжении многих веков для разных целей. Одни люди считают, что впервые воздушный змей появился в Китае, другие думают, что он впервые появился в Малайзии, после чего распространился по всей Малой Азии.

Молодой парень, который запускает воздушный змей. Фото: Freepik

Также 16 августа празднуют День мужской красоты, который открыла компания по изготовлению мужских товаров по уходу за собой American Crew. Хотя сейчас еще можно услышать о том, что мужчина не должен ухаживать за собой, постепенно это мнение меняется.

Кто празднует свои именины?

Свои именины 16 августа отмечают:

Антон

Иван

Кузьма

Николай

Соломия

При этом, талисман человека, родившегося в этот день, — это цитрин. Издавна эзотерики считали, что этот лимонно-желтый самоцвет способен помочь с деньгами, приносит удачу, а также развивает хитрость.

Цитрин, являющийся талисманом человека, рожденного 16 августа. Фото: Freepik

Кто из известных людей родился 16 августа?

В этот день на свет появились такие известные украинцы, как:

маляр Юрий Старостенко (1931 год)

дирижер и композитор, руководитель известного хора имени Григория Веревки Анатолий Авдиевский (1933 год)

культуролог, поэт и прозаик Юрий Издрык (1962 год)

художница Адриана Галецкая (1987 год)

Напомним, мы писали о том, как украинские защитники на фронте отмечают Медовый Спас.

Раньше мы рассказывали о том, какой стильный маникюр можно сделать на День Независимости Украины.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свой День ангела в августе 2023 года.