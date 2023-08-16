Какой сегодня праздник 16 августа – именины, известные именинники, день для Украины и мира

Что за день 16 августа: праздники в Украине и мире, именины и известные именинники
16 августа люди в Украине и мире отмечают Всемирный день воздушных змеев, а также День мужской красоты. При этом, верующие в церкви чтят память преподобного Антония Римлянина, который жил на большом камне на острове целый год.
Новини.LIVE рассказывает о праздниках в Украине и мире, о церковном значении, об именинах и известных людях, которые родились 16 августа.
Какой день 16 августа?
Кого чествуют верующие?
16 августа в церкви почитается память преподобного Антония Римлянина, который появился на свет в Риме в 1067 году в благочестивой семье. К сожалению, когда ему было немного лет, у него не стало родителей, поэтому он раздал свое наследство беднякам и стал монахом.
Он прожил 20 лет в пустынном ските, а после того, как латиняне гонялись за православными, его братия разошлась. Поэтому он начал кочевать по миру, но нашел большой камень на безлюдном берегу и прожил там целый год в посте и молитвах.
Что означает этот день для Украины и мира?
16 августа в Украине и мире отмечают Всемирный день воздушных змеев, которые люди использовали на протяжении многих веков для разных целей. Одни люди считают, что впервые воздушный змей появился в Китае, другие думают, что он впервые появился в Малайзии, после чего распространился по всей Малой Азии.
Также 16 августа празднуют День мужской красоты, который открыла компания по изготовлению мужских товаров по уходу за собой American Crew. Хотя сейчас еще можно услышать о том, что мужчина не должен ухаживать за собой, постепенно это мнение меняется.
Кто празднует свои именины?
Свои именины 16 августа отмечают:
- Антон
- Иван
- Кузьма
- Николай
- Соломия
При этом, талисман человека, родившегося в этот день, — это цитрин. Издавна эзотерики считали, что этот лимонно-желтый самоцвет способен помочь с деньгами, приносит удачу, а также развивает хитрость.
Кто из известных людей родился 16 августа?
В этот день на свет появились такие известные украинцы, как:
- маляр Юрий Старостенко (1931 год)
- дирижер и композитор, руководитель известного хора имени Григория Веревки Анатолий Авдиевский (1933 год)
- культуролог, поэт и прозаик Юрий Издрык (1962 год)
- художница Адриана Галецкая (1987 год)
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