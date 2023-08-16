Яке сьогодні свято 16 серпня – іменини, відомі іменинники, день для України та світу

Молода дівчина, яка запускає повітряного змія. Фото: Freepik

16 серпня люди в Україні та світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, а також День чоловічої краси. При цьому, віряни в церкві вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина, який жив на великому камені на острові цілий рік.

Новини.LIVE розповідає про свята в Україні та світі, про церковне значення, про іменини та відомих людей, які народилися 16 серпня.

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Який 16 серпня день?

Кого вшановують віряни?

16 серпня в церкві вшановується пам’ять преподобного Антонія Римлянина, який з’явився на світ у Римі 1067 року у благочестивій сім'ї. На жаль, коли йому було небагато років, в нього не стало батьків, тому він роздав свій спадок біднякам та став ченцем.

Преподобний Антоній Римлянин. Фото ілюстративне: УНІАН

Він прожив 20 років у пустельному скиті, а після того, як латиняни ганялися за православними, його братія розійшлася. Тому він почав кочувати світом, втім, знайшов великий камінь на безлюдному березі та прожив там цілий рік у пості та молитвах.

Що цей день означає для України та світу?

16 серпня в Україні та світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, які люди використовували протягом багатьох століть для різних цілей. Одні люди вважають, що вперше повітряний змій з’явився в Китаї, а інші думають, що вони вперше з’явилися в Малайзії, після чого поширився всією Малою Азією.

Молодий хлопець, який запускає повітряного змія. Фото: Freepik

Також 16 серпня святкують День чоловічої краси, який започаткувала компанія з виготовлення чоловічих товарів для догляду за собою American Crew. Хоча зараз ще можна почути про те, що чоловік не повинен доглядати за собою, поступово ця думка змінюється.

Хто святкує свої іменини?

Свої іменини 16 серпня святкують:

Антон

Іван

Кузьма

Микола

Соломія

При цьому, талісман людини, яка народилася у цей день, — це цитрин. Здавна езотерики вважали, що цей лимонно-жовтий самоцвіт здатний допомогти з грошима, приносить удачу, а також розвиває хитрість.

Цитрин, який є талісманом людини, народженої 16 серпня. Фото: Freepik

Хто з відомих людей народився 16 серпня?

У цей день на світ з’явилися такі відомі українці, як:

маляр Юрій Старостенко (1931 рік)

диригент та композитор, керівник відомого хору імені Григорія Верьовки Анатолій Авдієвський (1933 рік)

культуролог, поет та прозаїк Юрій Іздрик (1962 рік)

художниця Адріана Галецька (1987 рік)

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