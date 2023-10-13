Какой сегодня праздник 13 октября — что отмечает Украина и мир, у кого День ангела

Молодой парень, который держит свечу в руках. Фото: Freepik

13 октября люди в мире и украинцы отмечают достаточно много праздников, например, Международный день простой речи, Всемирный день борьбы с тромбозом, Всемирный день яйца и т.д. Верующие в церкви чтят память сразу четырех мучеников.

О религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

13 октября верующие в церкви чтят память мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Известно, что все мученики пострадали из-за того, что были христианами во время правительства Декия. Карп был епископом, а Папилла — диаконом.

Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, он сразу же заставил их отказаться от своей веры, но те не стали этого делать. За это мучеников привязали к коням и заставили за ними бежать. Когда Агафодор, который был рабом и работал на Карпа и Папиллу, узнал об этом, он посочувствовал им, за что он тоже подвергся пыткам.

Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоника. Фото иллюстративное: Pinterest

На допросе Папилла узнал, что лечил людей молитвами, а когда император отдал приказ вылечить больного человека, тот ответил, что если язычники смогут это сделать, он откажется от своей веры. Впрочем, они не смогли ничего сделать, а вот Папилла своей молитвой помог слепому видеть.

Император так рассердился, что приказал мучеников посадить в горячую печь, но огонь погас. Тогда их всех убили мечом.

Праздники в Украине и мире

Украинцы и люди в мире отмечают 13 октября Международный день простой речи, Международный день неудачников и Международный день ветеринарной медсестры. Еще празднуется Всемирный день борьбы с тромбозом, то есть, с болезнью свертывания крови в сосудах.

Также 13 октября люди отмечают Международный день костюма, День без бюстгальтера, Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий и Всемирный день яйца.

Люди, которые отмечают свои именины

Свой День ангела 13 октября отмечают люди с такими именами, как:

Акакий

Александр

Алексей

Василий

Вячеслав

Григорий

Леонид

Матвей

Михаил

Петр

Семен

Серафим

Александра

Аполлинария

Талисманом именинника в этот день является хризоберилл, то есть, драгоценный камень. В древности предки считали этот камень амулетом, с помощью которого люди могут понимать, о чем говорят животные и птицы.

Хризоберилл, являющийся талисманом именинника 13 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники Украины

13 октября на свет появились такие известные люди Украины, как:

ботаник, протозоолог и бактериолог Лев Ценковский (родился в 1822 году)

историк, этнограф, музеевед и археолог Михаил Сикорский (родился в 1923 году)

футбольный тренер Михаил Старостяк (родился в 1971 году)

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно отмечать праздник Хэллоуина.

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