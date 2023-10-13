Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Что за праздник 13 октября: что отмечают в Украине и мире, известные именинники arrow

Что за праздник 13 октября: что отмечают в Украине и мире, известные именинники

13 октября 2023 08:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 13 октября — что отмечает Украина и мир, у кого День ангела
Молодой парень, который держит свечу в руках. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

13 октября люди в мире и украинцы отмечают достаточно много праздников, например, Международный день простой речи, Всемирный день борьбы с тромбозом, Всемирный день яйца и т.д. Верующие в церкви чтят память сразу четырех мучеников.

О религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Религиозный праздник

13 октября верующие в церкви чтят память мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Известно, что все мученики пострадали из-за того, что были христианами во время правительства Декия. Карп был епископом, а Папилла — диаконом.

Когда император узнал, что они не поклоняются идолам, он сразу же заставил их отказаться от своей веры, но те не стали этого делать. За это мучеников привязали к коням и заставили за ними бежать. Когда Агафодор, который был рабом и работал на Карпа и Папиллу, узнал об этом, он посочувствовал им, за что он тоже подвергся пыткам.

Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоник
Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоника. Фото иллюстративное: Pinterest

На допросе Папилла узнал, что лечил людей молитвами, а когда император отдал приказ вылечить больного человека, тот ответил, что если язычники смогут это сделать, он откажется от своей веры. Впрочем, они не смогли ничего сделать, а вот Папилла своей молитвой помог слепому видеть.

Император так рассердился, что приказал мучеников посадить в горячую печь, но огонь погас. Тогда их всех убили мечом.

Праздники в Украине и мире

Украинцы и люди в мире отмечают 13 октября Международный день простой речи, Международный день неудачников и Международный день ветеринарной медсестры. Еще празднуется Всемирный день борьбы с тромбозом, то есть, с болезнью свертывания крови в сосудах.

Также 13 октября люди отмечают Международный день костюма, День без бюстгальтера, Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий и Всемирный день яйца.

Люди, которые отмечают свои именины

Свой День ангела 13 октября отмечают люди с такими именами, как:

  • Акакий
  • Александр
  • Алексей
  • Василий
  • Вячеслав
  • Григорий
  • Леонид
  • Матвей
  • Михаил
  • Петр
  • Семен
  • Серафим
  • Александра
  • Аполлинария

Талисманом именинника в этот день является хризоберилл, то есть, драгоценный камень. В древности предки считали этот камень амулетом, с помощью которого люди могут понимать, о чем говорят животные и птицы.

Хризоберилл
Хризоберилл, являющийся талисманом именинника 13 октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники Украины

13 октября на свет появились такие известные люди Украины, как:

  • ботаник, протозоолог и бактериолог Лев Ценковский (родился в 1822 году)
  • историк, этнограф, музеевед и археолог Михаил Сикорский (родился в 1923 году)
  • футбольный тренер Михаил Старостяк (родился в 1971 году)

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно отмечать праздник Хэллоуина.

Ранее мы рассказывали о том, кто отмечает свои именины в октябре 2023 года.

Также мы сообщали о новом церковном календаре на октябрь 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз