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Що за свято 13 жовтня: що відзначають в Україні та світі, відомі іменинники

13 жовтня 2023 08:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 13 жовтня — що відзначає Україна і світ, в кого День ангела
Молодий хлопець, який тримає свічку в руках. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

13 жовтня люди у світі та українці відзначають досить багато свят, наприклад, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Всесвітній день яйця тощо. Віряни в церкві вшановують пам’ять одразу чотирьох мучеників. 

Про релігійне свято, про всі свята в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Релігійне свято

13 жовтня віряни в церкві вшановують пам'ять мучеників Карпа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Відомо, що всі мученики постраждали через те, що були християнами під час правительства Декія. Карп був єпископом, а Папіла — дияконом.

Коли імператор дізнався, що вони не поклоняються ідолам, він одразу ж почав змушувати їх відмовитися від своєї віри, але ті не стали цього робити. За це мучеників прив’язали до коней і змусили за ними бігти. Коли Агафодор, який був рабом і працював на Карпа та Папілу, дізнався про це, він поспівчував їм, за що він теж піддався тортурам.

Мученики Карп, Папилла, Агафодор и Агафоник
Мученики Карп, Папіла, Агафодор і Агафоніка. Фото ілюстративне: Pinterest

На допиті Папіла дізнався, що лікував людей молитвами, а коли імператор наказав вилікувати хвору людину, той відповів, що якщо язичники зможуть це зробити, він відмовиться від своєї віри. Втім, ті не змогли нічого зробити, а ось Папіла своєю молитвою допоміг сліпому бачити.

Імператор так розгнівався, що наказав мучеників посадити до гарячої печі, але вогонь згас. Тоді їх усіх вбили мечем.

Свята в Україні та світі

Українці та люди у світі відзначають 13 жовтня Міжнародний день простої мови, Міжнародний день невдах та Міжнародний день ветеринарної медсестри. Ще святкується Всесвітній день боротьби з тромбозом, тобто, з хворобою згортання крові у судинах.

Також 13 жовтня люди відзначають Міжнародний день костюма, День без бюстгальтера, Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих і Всесвітній день яйця.

Люди, які святкують свої іменини

Свій День ангела 13 жовтня відзначають люди з такими іменами, як:

  • Акакій
  • Олександр
  • Олексій
  • Василь
  • В’ячеслав
  • Григорій
  • Леонід
  • Матвій
  • Михайло
  • Петро
  • Семен
  • Серафим
  • Олександра
  • Аполлінарія

Талісманом іменинника цього дня є хризоберил, тобто, дорогоцінний камінь. У давні часи предки вважали цей камінь амулетом, за допомогою якого люди можуть розуміти, про що говорять тварини і птахи.

Хризоберилл
Хризоберил, який є талісманом іменинника 13 жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники України

13 жовтня на світ з’явилися такі відомі люди України, як:

  • ботанік, протозоолог і бактеріолог Лев Ценковський (народився у 1822 році)
  • історик, етнограф, музеєзнавець та археолог Михайло Сікорський (народився у 1923 році)
  • футбольний тренер Михайло Старостяк (народився у 1971 році)

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно відзначати свято Гелловіна. 

Раніше ми розповідали про те, хто відзначає свої іменини у жовтні 2023 року. 

Також ми повідомляли про новий церковний календар на жовтень 2023 року.

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