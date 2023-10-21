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Что за праздник 21 октября: какой день в Украине и мире, знаменитые именинники

21 октября 2023 08:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 21 октября — День ангела, выдающиеся именинники Украины
Молодая девушка, которая молится в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

21 октября в Украине и мире отмечают сразу несколько интересных праздников, в частности, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день пения, Международный день археологии и т.д. Верующие в этот день чтят память Иллариона Великого.

О 21 октября в Украине, мире и религии, об именинах и выдающихся именинниках этого дня читайте в материале Новини.LIVE.

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Церковный праздник

21 октября верующие в церкви чтят память Иллариона Великого, который был христианином в Александрии. Однажды мужчина отправился к отшельникам недалеко от Газы, где основал несколько монастырей и стал проповедником монашества.

Изображение святого Иллариона Великого
Изображение святого Иллариона Великого. Фото иллюстративное: Pinterest

В последние годы своей жизни Илларион поехал в путешествие и отправился в Египет, чтобы там поклониться на могиле Антония Великого. Не стало мужчины на острове Кипр, причем об этом он знал раньше.

Праздники для украинцев и людей в мире

21 октября украинцы отмечают День работников целлюлозно-бумажной промышленности, который появился в 2008 году, и Международный день археологии, то есть, науки, изучающей прошлое. Также этот день посвящен Всемирному празднику пения, который основал музыкант по имени Скотт Джонсон.

Кроме того, 21 октября отмечают Всемирный день нехватки йода в организме человека. Когда в теле человека дефицит этого вещества, щитовидная железа начинает вырабатывать меньше гормонов.

Именины этого дня

Свои именины 21 октября отмечают:

  • Василий
  • Виктор
  • Владимир
  • Вольдемар
  • Дмитрий
  • Иван
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Серафим
  • Иоанн
  • Елизавета
  • Мария
  • Надежда
  • Пелагея
  • Таисия
  • Татьяна

Талисманом именинника этого считается чароит, которым предки в старину лечили головную боль.

Чароит
Чароит, считающийся талисманом именинника 21 октября. Фото: Pinterest

Знаменитые именинники

21 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:

  • Политический, государственный и военный деятель Филипп Орлик (1672)
  • Дирижер, пианист и композитор Вирко Балей (1938 год)
  • Хоккеист и защитник Андрей Срюбко (1975 год)

Напомним, мы писали о том, на какую дату перенесли праздник Дня святого Николая.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Михайлов день.

Также мы сообщали о том, кто в течение октября отмечает свои именины.

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