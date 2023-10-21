Яке сьогодні свято 21 жовтня — День ангела, видатні іменинники України

Молода дівчина, яка молиться в церкві. Фото: Freepik

21 жовтня в Україні та світі відзначають одразу декілька цікавих свят, зокрема, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день співу, Міжнародний день археології тощо. Віряни цього дня вшановують пам’ять Іларіона Великого.

Про 21 жовтня в Україні, світі та релігії, про іменини та видатних іменинників цього дня читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Церковне свято

21 жовтня віряни в церкві вшановують пам’ять Іларіона Великого, який був християнином в Олександрії. Одного разу чоловік відправився до самітників недалеко від Гази, де заснував декілька монастирів і став проповідником чернецтва.

Зображення святого Іларіона Великого. Фото ілюстративне: Pinterest

В останні роки свого життя Іларіон поїхав у подорож та відправився до Єгипту, щоб там поклонитися на могилі Антонія Великого. Не стало чоловіка на острові Кіпр, причому, про це він знав раніше.

Свята для українців і людей у світі

21 жовтня українці відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості, який з’явився у 2008 році, і Міжнародний день археології, тобто, науки, яка вивчає минуле. Також цей день присвячений Всесвітньому святу співу, яке заснував музикант на ім’я Скотт Джонсон.

Крім того, 21 жовтня відзначають Всесвітній день нестачі йоду в організмі людини. Коли в тілі людини дефіцит цієї речовини, щитоподібна залоза починає виробляти менше гормонів.

Іменини цього дня

Свої іменини 21 жовтня відзначають:

Василь

Віктор

Володимир

Вольдемар

Дмитро

Іван

Микола

Павло

Петро

Серафим

Ян

Єлизавета

Марія

Надія

Пелагея

Таїсія

Тетяна

Талісманом іменинника цього дня вважається чароїт, яким предки в давнину лікували головний біль.

Чароїт, який вважається талісманом іменинника 21 жовтня. Фото: Pinterest

Знамениті іменинники

21 жовтня народилися такі видатні українці, як:

Політичний, державний і військовий діяч Пилип Орлик (1672 рік)

Диригент, піаніст і композитор Вірко Балей (1938 рік)

Хокеїст і захисник Андрій Срюбко (1975 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, на яку дату перенесли свято Дня святого Миколая.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити на Михайлів день.

Також ми повідомляли про те, хто протягом жовтня відзначає свої іменини.